"Это комплимент": в ВСУ ответили на заявления россиян об ударах кассетными снарядами под Бахмутом

Спикер Сергей Череватый заверил, что войска эффективно применяют все боеприпасы, предоставленные партнерами. Также он отметил, что украинские артиллеристы значительно профессиональнее бойцов ВС РФ.

Вооруженные силы уже применяют кассетные снаряды на передовой. На это в эфире телемарафона 25 июля намекнул спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Военный прокомментировал информацию об использовании защитниками в районе Бахмута боеприпасов, поставленных США. Соответствующие данные распространяют российские военные.

"ВСУ используют всю линейку боеприпасов, предоставленную нам партнерами, и используют максимально эффективно", — заявил Череватый.

Спикер подчеркнул, что упоминания применения ВСУ кассетных снарядов — это комплимент украинским артиллеристам. Также он отметил уровень профессионализма защитников.

"Именно в качестве выполнения огневых задач наши артиллеристы на голову выше их", — сказал военный.

Череватый заверил, что украинские бойцы используют каждый снаряд с максимальной пользой.

Комментарий Сергея Череватого (о кассетных снарядах — с 3:59)

Напомним, 20 июля американские журналисты сообщили, что Украина уже начала применять кассетные боеприпасы, предоставленные США. По данным СМИ, с помощью этих снарядов защитники разрушали окопы, которые замедляли контрнаступление.

Недавно, 24 июля, министр обороны Алексей Резников сообщил, что на этой неделе Украина направит США отчет о применении кассетных боеприпасов. Он выразил надежду, что снаряды окажутся "эффективнее обычных".