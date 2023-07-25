Под Бахмутом: аэроразведка 45-й ОАБр ликвидировала вражеский ЗРК "Стрела-10" (видео)

Вражеский комплекс был замечен, когда пытался сбить беспилотник-корректировщик. ВСУ нанесли точный удар по технике оккупантов.

На Бахмутском направлении аэроразведка 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины ликвидировала зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", из которого оккупанты запускали ракеты. Об этом сообщают в Telegram-канале стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Вражеский комплекс был замечен в то время, когда он пытался сбить беспилотник-корректировщик. Удар ЗРК был неточен, однако бойцы ВСУ отработали четко по цели. На записи видно, как украинские военные наносят удар по технике оккупантов, в результате чего возникает пожар.

Напомним, 24 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, враг регулярно обстреливает населенные пункты. 25 июля стало известно, что украинские войска сумели продвинуться вперед вблизи населенного пункта Андреевка. Наступательные и штурмовые действия проходят севернее и южнее города Бахмут, где враг оставил укрепленные позиции и отошел.

Также 25 июля стало известно, что украинские военные из отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко успешно атакуют вражеские силы на Бахмутском направлении. Для этого используются экипажи БМ-21 "Град", которые производят удары осколочно-фугасными боеприпасами. При этом российские захватчики не оставляют попыток наступления и активно ведут атаку в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, а также южнее Ивановского и западнее Клещеевки, где ВСУ удалось отбить атаки.

Фокус писал 24 июля, что российские оккупанты ударили кассетными снарядами по водоему в Константиновке, на берегу которого отдыхали семьи с детьми. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек. Среди них ранения получили четверо детей — две сесты 11 и 12 лет, а также мальчик пяти лет. Еще один тяжелораненый ребенок — 10-ти летний мальчик — скончался в больнице.