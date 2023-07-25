Попали в пушку, обломками посекло оптику: БМП Bradley эвакуировали с поля боя (видео)

На 15 секунде видео хорошо видно попадание в ствол пушки, а обломками уже посекло оптику.

Американская БМП M2A2 ODS-SA Bradley была серьезно повреждена во время боя. Об этом сообщил OSINT-аналитик Cloooud в Twitter.

В заметке говорится о том, что технику эвакуировали. Также указано, что БМП выполнила задание и спасла экипаж.

"Спасибо США!" — говорится в сообщении.

В Telegram-канале In Factum, авторами которого, вероятно, являются украинские военные, выразили уверенность в том, что нанести значительные повреждения мог российский дрон-камикадзе. На 15 секунде хорошо видно попадание в ствол, а обломками уже посекло оптику.

БМП Bradley в войне с Россией

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 14 июля заявил, что БМП Bradley мог повредить российский танк Т-72. Попадание, вероятно, произошло из выстрела 125-мм калибра танка Т-72, но боевая машина выдержала атаку.

Командир экипажа M2 Bradley 17 июля назвал преимущества БМП. Техника американского производства обеспечивает максимальное выживание десанта 2 спасает экипаж от попаданий из различных видов оружия и последствий подрыва на минах. Однажды техника подорвалась на трех минах, и весь экипаж выжил.

На американских БМП M2 Bradley 22 июля заметили динамическую защиту. Украинские БМП получили систему BRAT, которая должна усилить защиту от различных противотанковых средств.

Напомним, 24 июля аналитики Deep State сообщили, что оккупанты охотятся за немецкими танками Leopard-2 и американскими БМП Bradley, применяя против них беспилотники "Ланцет" и fpv-дроны. Для уничтожения одной машины Bradley оккупанты привлекли как минимум один дрон "Ланцет" и один fpv-дрон.