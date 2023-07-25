В Госдуме признали, что законы об ужесточении призыва написаны "под большую войну" (видео)

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что вскоре россиянам "некого будет защищать".

Глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов признал, что принятые законы об ужесточении призыва написаны "под большую войну". Об этом 25 июля сообщает российский телеканал RTVI.

Так, Картаполов раскритиковал депутатов, которые пытались отстоять сохранение в одном из принятых сегодня законов об ужесточении призыва в армию РФ поправки, которые освобождают от призыва военнообязанных, имеющих на иждивении ребенка-инвалида и отцов с тремя несовершеннолетними детьми.

"Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы продолжаем искать, кого защитить. Некого будет потом защищать", — заявил Картаполов.

Картаполов считает, что принятые законы позволят подготовить армию к большой войне.

Напомним, 3 июля стало известно, что в колледжах Ингушетии при вручении дипломов выпускникам предлагают подписать повестку в армию. В качестве альтернативы также предоставляется возможность написать отказ от призыва, однако следует учитывать, что такое решение может повлечь за собой административные и даже уголовные последствия.

Напомним также, 25 мая основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о неизбежности всеобщей мобилизации. По его утверждениям, преимуществом такой мобилизации в приграничных регионах России заключается в том, что призванные граждане будут воевать на территории, близкой к их дому.