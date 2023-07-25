"Попали в самое сердце": часть Спасо-Преображенского собора в Одессе придется снести

По словам протоиерея Одесской епархии УПЦ Максимиана Погореловского, российская ракета уничтожила алтарь, а поврежденные части Собора могут обвалиться в любой момент.

Во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить, сообщает в своем онлайн-брифинге Ukraine Media Center Odesa.

Отмечается, что пока неизвестно, в каком состоянии находится фундамент, ведь ракета пробила два этажа вниз. Однако нижний храм уцелел, и комиссия разрешила проводить там службы. В то же время, в помещении следует провести ремонт из-за повреждения окон.

"Попали именно в сердце собора — алтарную часть. Это самое главное место, которое может быть в храме: алтарь, где завершается божественная литургия. Этот алтарь просто исчез", — сказал представитель Одесской епархии УПЦ, протоиерей Максимиан Погореловский.

По его словам, "чудом" уцелела Касперовская икона Божьей Матери, находившаяся в эпицентре взрыва.

Протоиерей также добавил, что на сегодня существуют риски обрушения поврежденных частей Собора. Также необходимо перекрыть часть крыши, чтобы дождь не нанес дополнительных повреждений.

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупанты массированно обстреляли с воздуха Одессу. Агрессор выпустил по городу 19 ракет различных типов, в том числе "Калибр", "Оникс", "Искандер" и Х-22. По данным муниципалитета Одессы, в результате обстрела пострадало 61 здание. Среди них 28 памятников архитектуры, в том числе здание Дома ученых, бульвар Жванецкого и Спасо-Преображенский кафедральный собор на Соборной площади.

В Посольстве Италии в Украине 23 июля отметили, что власти этой европейской страны готовы помочь Украине реставрировать поврежденные обстрелом культурные памятники в Одессе, в том числе и Спасо-Преображенский собор.

24 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Спасо-Преображенский собор может в любой момент обвалиться из-за нестабильного положения одной из стен. По словам градоначальника, в храме есть аварийные участки, которые несут потенциальную угрозу для тех, кто там работает, и для людей, которые приходят посмотреть на масштаб разрушений.