Контракт на $58 млн: Польша получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг (фото)

По данным производителя, Saab 340 AEW предоставляет подробную картину происходящего на земле. Это одна из самых распространенных систем воздушного наблюдения.

Польша подписала контракт на покупку двух шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW-300, стоимость контракта исчисляется примерно 600 млн шведских крон (57,81 млн долларов). Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Благодаря этому восточный фланг НАТО укрепится, а воздушное пространство Польши станет безопаснее", — написал министр.

Польша планирует потратить около 4% внутреннего валового продукта на оборону в текущем году, чтобы модернизировать вооруженные силы.

Самолеты раннего обнаружения Saab 340

Турбовинтовые самолеты Saab 340 оснащены усовершенствованным радаром Saab Erieye. По контракту Швеция также получит наземное оборудование, средства логистики и услуги поддержки внутри страны, говорится в пресс-релизе компании. Период действия контракта — с 2023 по 2025 гг.

Самолет раннего обнаружения Saab 340

"На протяжении многих лет Saab тесно сотрудничала с Минобороны Польши. Мы гордимся дальнейшим укреплением отношении с Воздушными силами, которые получат возможности систем и сети раннего обнаружения", — отмечается в публикации.

Saab 340 AEW в сочетании с наземным оборудованием, предоставляет подробную картину происходящего на земле. Данные могут использоваться и в военных, и в гражданских целях — для разведки и спасательных операций.

Самолеты Saab 340 AEW раннего обнаружения в различных комплектациях поставлялись в 9 стран. Это одна из самых распространенных системы наблюдения в мире, согласно информации, опубликованной официальным сайтом шведской компании.

Напомним, что, накануне, 24 июля, Испания отправила в Украину еще четыре танка Leopard 2 и броневики М-113. На корабле, вышедшем из порта Сантандер, также плывут машины скорой помощи, грузовики и боеприпасы. На днях в Польшу из Испании прибыл еще и полевой госпиталь для украинских защитников.

Также сообщалось, что к концу года у РФ может появиться в разы больше дронов, чем сейчас. По данным американской разведки, Иран строит завод БПЛА в Татарстане.