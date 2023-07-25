Беспилотник MAGURA V5: на выставке в Стамбуле показали украинский морской дрон (фото)

Морской беспилотник MAGURA V5, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий.

Украинский морской беспилотник MAGURA V5 представили на международной выставке оборонной отрасли в Стамбуле International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Об этом сообщает издание Промышленный Портал.

По информации СМИ, многоцелевой беспилотный надводный корабль, разработанный в Украине, предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, а также охраны морского флота и боевых миссии.

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", – заявляют разработчики.

Украинский морской беспилотник MAGURA V5 Фото: Спецтехноэкспорт

Заявленные характеристики:

Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Напомним, в Турции с 25 по 28 июля проходит выставка вооружений IDEF-23. Украина представлена на объединенном стенде NAUDI. В выставке принимают участие UkrSpecSystems, "Украинская бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт", "Авиасервис", КЗВВ, а также компания из акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Речь идет о Государственном Киевском конструкторском бюро "Луч".

Предприятие представило на выставке РСЗО "Ольха", а также противокорабельный ракетный комплекс "Нептун". Как известно, ракеты, которые затопили российский крейсер "Москва" в апреле 2022 году, были выпущены именно из этого противокорабельного комплекса наземного базирования. Кроме того, на стендах были представлены САУ "Богдана", радар Р-18С и броневик "Камрат-М".

Фокус писал 21 июля, что Минобороны Украины с февраля прошлого года закупило 28 моделей различных беспилотных летальных аппаратов отечественного производства. Среди них 6 дронов-камикадзе, 3 беспилотника-камикадзе самолетного типа, 6 FPV-дронов.