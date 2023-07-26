Страны Запада пытаются договориться о тренировках украинских пилотов на F-16, — СМИ

По словам журналистов, среди западных политиков пока нет консенсуса, где украинские пилоты будут обучаться летать на F-16.

На Запада есть два варианта того, где именно будут обучаться украинские пилоты летать на истребителях F-16. Об этом пишет издание Politico на собственные источники.

По словам журналистов, Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Как сообщается, одно из обсуждаемых предложений по обучению предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты. Однако эта идея не нашла поддержки.

Также, как пишет издание, другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу, чтобы они учили украинцев за пределами своей страны. Правда, никаких окончательных решений еще не принято.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", — сказал один из источников.

По словам журналистов, аэрокосмический подрядчик Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинцев, затем объявлении о вакансии было удалено. Предполагается, что работа будет проходить на объекте в Румынии. Еще один учебный центр будет создан в Дании.

Сообщается, что европейские партнеры надеются, что обучение может начаться этим летом, скорее всего, в Европе. Такого мнения придерживается представитель Пентагона Сабрина Сингх

"Что касается доставки самолетов или каких-либо дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня", — сказал Сингх.

Также сообщается, что несмотря на различные амбициозные сроки, обучение на F-16 не может начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу соответствующих учебных материалов, таких как инструкции по эксплуатации и авиасимуляторы.

Напомним, что у Байдена оценили перспективу отправки истребителей F-16 в Украину. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, пока что ведется работа над программой обучения для украинских пилотов, поэтому о предоставлении многоцелевых истребителей пока говорить рано.

Также сообщалось, что в ВСУ объяснили, какие цели сможет перехватывать истребитель F-16. Поставка западных истребителей, по словам спикера командования ВС Юрия Игната, позволит повысить процент перехвата воздушных целей до максимума. Однако баллистику сбивать F-16 не смогут.