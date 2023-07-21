Результат до 100%: в ВСУ объяснили, какие цели сможет перехватывать истребитель F-16 (видео)

Поставка западных истребителей, по словам спикера командования ВС Юрия Игната, позволит повысить процент перехвата воздушных целей до максимума. Однако баллистику сбивать F-16 не смогут.

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Истребители F-16 помогут Воздушным силам защищать украинское небо от российских атак ракетами и дронами. Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Американский истребитель F-16 способен увеличить процент сбития российских воздушных целей до почти 100%.

Какие цели сможет сбивать F-16

"Он может прикрыть небо от дронов-камикадзе и крылатых ракет, то есть приблизить процент сбивания до 100, сейчас мы имеем 70-80% — это при сильных российских атаках, с F-16 этот показатель может увеличиться до максимального", — объясняет Игнат.

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Также он добавил, что самолет позволит использовать более дешевые ракеты для ПВО и не тратить дорогостоящие боеприпасы на незначительные цели. ЗРК должны защитить украинское небо от российской авиации, чтобы контролировать воздушное пространство и защищать крупные города и стратегически важные объекты. При этом Игнат добавил, что F-16 не сможет сбивать баллистические ракеты.

Как будут проходить учения на F-16

Обучение украинских летчиков на западных истребителях F-16 должно скоро начаться. Летчики уже два месяца ждут решения, где будет проходить обучение. Одна из проблем, по словам Юрия Игната, заключается в пропускной способности тренажеров, инструкторов и учебных самолетов у партнеров. За 6 месяцев можно подготовить несколько эскадрилий истребителей для выполнения текущих задач.

Графики обучения будут начинаться уже в конце лета. Сейчас Воздушные силы консультируются с партнерами, чтобы определить, где и сколько обучать летчиков.

Напомним, 21 июля в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 до конца года, но ВСУ нужна более артиллерия, танки и ПВО.

19 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что новые истребители будут в Украине, когда будет готова инфраструктура и готовы летчики и инженеры-техники.