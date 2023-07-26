Успехи ВСУ на южном фронте: украинские бойцы заняли позиции у Старомайорского, — Генштаб

На проблемных участках фронта противник стягивает резервы, а в районе Работино, Запорожской области, безуспешно пытался отбить ранее утраченные позиции.

Украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в районе населенного пункта Старомайорское. На занятых позициях бойцы Сил обороны закрепляются несмотря на мощное сопротивление противника. Об этом 26 июля сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"Украинские войска имели успех в районе Старомайорского на южном фронте. Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении Military Media Center.

Между тем противник оказывает ожесточенное сопротивление, а на некоторых участках фронта пытается контратаковать. В частности, российские войска попытались отбить ранее утраченные позиции северо-восточнее населенного пункта Работино, Запорожской области, однако попытки не увенчались успехом.

"Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", — сообщил Ковалев.

Карта боевых дейтвий на юге Украины. Источник: deepstatemap.live

В оперативной сводке Генштаба ВСУ отмечено, что в целом на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

С этой целью ВС РФ продолжают наносить артиллерийские удары и применять боевую авиацию в районах около 30 населенных пунктов. В их числе Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобково и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины добились важных тактических успехов на флангах под Бахмутом, а точнее южнее Клещиевки. Эксперты отметили, что на данный момент украинские силы сменили тактику наступления, создавая условия для истощения живой силы и техники у армии РФ.