В Беларусь прибыли первые броневики "Чекан" наемников ЧВК "Вагнер": что известно (фото)

В составе 11-й колонны наемников ЧВК "Вагнер" впервые зафиксировали броневики вместе с другим транспортом. Все они двигались в лагерь возле поселка Цель.

25 июля в Беларусь впервые прибыла колонна техники ЧВК "Вагнер", в которой были бронеавтомобили. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Уже 11-я колонна техники прибыла в Беларусь. По состоянию на вечер 25 июля она двигалась по трассе Р43 на участке Кричем-Чериков. В колонне было по меньшей мере 29 машин. Среди них 6 броневиков "Щука", которые также известны под названием "Чекан", 11 фур, 6 тягачей, 2 Урала и 2 КамАЗа вместе с УАЗ-Патриот и еще одним броневиком.

Карта следования наемников "Вагнера"

Отмечается, что броневики "Чекан" являются бронеавтомобилями, которые характерны именно для наемников "Вагнер". Ранее все 10 колонн не имели похожих автомобилей, которые прибывали в Беларусь. Конечная цель колонны — полевой лагерь в поселке Цель.

Броневик "Чекан" построен на базе грузовика Урал 432007-0111-31. Визуально он похож на советский БТР-152. Машина имеет закрытый верх, а также возможность установки боевого модуля с БТР-70. Бронирование машины защищает от пуль и обломков, однако вероятно, без противоминной защиты днища. Эти машины были замечены во время попытки осуществить военный мятеж Евгения Пригожина.

Напомним, 26 июля в ISW писали, что мятеж Пригожина показал неспособность Путина сплотить "элиту" вокруг себя.

25 июля в СМИ писали, что Путин казался парализованным во время попытки Пригожина захватить власть. Он не отдавал приказов в течение почти целых суток.