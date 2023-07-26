Разобщенность и хаос: мятеж Пригожина показал, что Путин не может сплотить "элиту РФ", — ISW

По данным экспертов, президент РФ долго не реагировал на попытки "вагнеровцев" атаковать Москву, что продемонстрировало его неуверенность и слабость.

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Исследователи из Института изучения войны (ISW) сообщили, что мятеж ЧВК "Вагнер" и замедленная реакция Кремля, что указывает на возможную неуверенность президента РФ Владимира Путина в способности объединить "российскую элиту". Об этом сообщили в отчете ISW.

По информации источника, украинские и европейские силовые структуры заявили, что Владимир Путин достаточно долго не давал приказов в связи с мятежом "Пригожина", несмотря на то, что российские спецслужбы предупреждали о возможности мятежа минимум за два-три дня до его начала. Тогда наблюдалось медленное реагирование Владимира Путина и Кремля на бунт ЧВК "Вагнер". В результате такой неоперативной реакции, местным российским чиновникам пришлось принимать собственные решения относительно того, как справляться с атакой наемников на Москву.

Аналитики сделали вывод, что в данной ситуации отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина свидетельствует о возможной неподготовленности российского аппарата безопасности к прямому вызову российскому военному руководству, что, в свою очередь, могло препятствовать быстрому прекращению мятежа.

Кремль, вероятно, осознает, что его "паралич" выявила уровень нестабильности режима, и вынужден принимать меры по консолидации аппарата внутренней безопасности России в Росгвардии. Это направлено на подготовку к возможным будущим внутренним угрозам и для демонстрации решимости их противостоять.

Согласно отчету, также можно сказать, что неспособность Путина действовать быстро указывает на его возможное неуверенное отношение к способности объединить вокруг себя так называемую "российскую элиту". Это может свидетельствовать о разобщенности внутренней кремлевской политики.

Напомним, что 25 июля стало известно, что президента России Владимира Путина предупредили о возможной подготовке мятежа ЧВК "Вагнер" за 2-3 дня до его начала.

А в СМИ просочилось имя нового руководителя ЧВК "Вагнер", которого Путин назначил вместо Евгения Пригожина. Журналисты утверждают, что Путин предложил "вагнеровцам" на выбор несколько способов будущего трудоустройства. Среди прочего, и под началом командира с позывным Седой, который непосредственно руководил наемниками последние 16 месяцев.