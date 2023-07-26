Руководил обороной Киева и командовал наступлением на Харьковщине: Сырский отмечает 58-летие (фото)

В первые критические недели вторжения РФ генерал-полковник командовал обороной украинской столицы. После победы в битве за Киев Александр Сырский получил звание Героя Украины.

В среду, 26 июля, свой 58-й день рождения празднует Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. Фокус собрал факты из жизни одного из самых успешных военачальников современности.

За плечами генерал-полковника успешная оборона Киева и освобождение Харьковщины. Он побывал на самых сложных участках фронта.

В первые критические недели вторжения РФ Сырский командовал обороной украинской столицы. Благодаря его организаторским способностям было создано два кольца обороны Киева: одно на внешних окраинах и одно в пределах мегаполиса. После победы в битве за Киев он получил звание Героя Украины.

Победы на восточном направлении — еще одно достижение военного. Сырский, в частности, поднял украинский флаг в освобожденной Балаклее — первом отвоеванном городе во время наступательной операции на территории Харьковской области. Дальше были тяжелые бои за Купянск и Изюм.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в документальном фильме "Рік" Дмитрия Комарова рассказал, что военное командование во время Харьковского контрнаступления создало условия для врага, чтобы россияне не понимали, что же на самом деле происходит. Идея о контрнаступлении на Харьковщине у Сырского возникла, когда российские оккупанты перебросили часть сил на юг.

Биография Александра Сырского

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года. В советское время он получил первое военное образование в Москве, где в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Издание Spiegel назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны".

Сырский в 2014 году возглавил штаб АТО с самого начала необъявленного вторжения российских войск. Был одним из командиров во время боев под Дебальцево, в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

С 2016 по 2019 год возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ (дважды в разные периоды), командование Антитеррористической операцией и Операцией объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях (в мае — августе 2019 года).

Генерал женат и имеет двух сыновей.

Напомним, 20 июля Сырский объяснил сложности продвижения ВСУ в Донецкой области. По его словам, вокруг Бахмута и на Лиманском направлении российские войска защищены инженерными заграждениями и насыщены боеприпасами.