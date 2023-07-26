Духовная скрепа: российского военного освободили от тюрьмы за участие в войне против Украины

Ефрейтор-контрактник Владислав Устинов совершил смертельное ДТП, но российский суд освободил его от наказания за боевые достижения в войне против Украины

Верховный суд Российской Федерации признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от наказания, сообщает российское издание Коммерсантъ.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ признала возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в смертельном ДТП "в связи с изменением обстановки".

По данным Верховного суда РФ, такое решение принято с учетом обстоятельств уголовного дела и данных о личности осужденного, который проходит военную службу по контракту и принимает участие в войне против Украины.

Сообщается, что такое решение было принято через несколько дней после того, как вступил в силу закон, который позволил освобождать участников войны России против Украины от уголовной ответственности за нетяжкие преступления.

Верховный суд РФ сослался на то, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет и осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО (российское определение войны против Украины, – ред.)", а значит, больше не представляет опасности для общества.

В ДТП, совершенном ефрейтором Устиновым, погибли два человека, после чего его приговорили к двум годам колонии-поселения.

В определении Верховного суда РФ сообщается, что Устинов впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию и добровольно возместил ущерб.

Кроме того, добавляет ВС РФ, во время службы ему присвоили воинское звание на одну ступень выше, чем положено за "военные заслуги". Также Устинов характеризуется командованием как "военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки".

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что "вследствие изменения обстановки" осужденный "перестал быть общественно опасным" и подлежит освобождению от наказания.

За несколько дней до решения ВС РФ вступил в силу закон "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции". Согласно документу осужденные за преступления небольшой и средней тяжести граждане могут быть освобождены от наказания, если будут мобилизованы для участия в войне против Украины либо заключат контракт о прохождении военной службы.

Однако сообщается, что применить такое правило к ефрейтору Устинову было бы сложно, поскольку в момент совершения преступления он уже находился на службе по контракту.

Адвокат Александр Передрук признается, что до сих пор ничего не слышал о том, чтобы участие в войне против Украины применялось судами как основание для освобождения от наказания и не готов прогнозировать, насколько широко может распространиться подобная практика, особенно с учетом принятия специального закона.

В то же время, Передрук отмечает, что судам ничто не мешает использовать эти основания.

Напомним, 26 июля Луганская областная военная администрация сообщила, что коллаборационистам из российских силовых структур во временно оккупированной Луганской области начали раздавать повестки и отправлять на передовую. Таким образом захватчики освобождают места "под своих людей", которые приезжают из разных регионов РФ.

20 июля команда хакеров KibOrg раскрыла имена коллаборационистов, которые вывозили детей из Луганска в Россию. Также хакеры сообщили, что украинских детей похищают и пристраивают в семьи представители оккупационных властей "ЛНР", чьи имена известны СБУ. Часть непубличных документов, которые фигурировали в расследовании, переданы украинским правоохранителям.

Кроме того, недавние аресты в РФ главарей террористов Игоря Гиркина-Стрелкова и Павла Губарева, напугали российских коллаборационистов на временно оккупированных территориях Украины. Гауляйтеры массово берут "отпуска" по состоянию здоровья, чтобы пересидеть дома процесс "кадровых чисток".