В ВСУ сообщили, действительно ли потеряли 3 населенных пункта на Купянском направлении, — СМИ

В Минобороны России сообщили об "успешных контрударных действиях", в результате которых они якобы оккупировали Сергеевку в Луганской области. В ВСУ эту информацию отрицают.

Вооруженные силы Украины отрицают потерю трех населенных пунктов вблизи Купянска на Луганщине. Об этом в комментарии CNN сказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Мы этого не подтверждаем. Тактическая линия там особо не изменилась", — сказал Сергей Череватый, отвечая на вопрос журналистов о потерях.

25 июля российские официальные лица и украинские источники сообщили, что ВС РФ заставили Силы обороны Украины отступить на несколько километров, оставив во время отступления три небольших населенных пункта.

"В ходе успешных контрударных действий подразделения 15-й ОМСБр под умелым командованием подполковника Буйлова освободили Сергеевку. Общее продвижение наших войск составило до 4 километров по фронту и до 2 километров вглубь обороняющихся войск противника", — сообщили во вторник в Минобороны России.

По данным DeepState, российские оккупанты взяли под контроль три села: Надежду (до войны — 25 жителей), Сергеевку (20) и Новоегоровку (36). Основная цель удара — населенный пункт Боровая в Харьковской области.

"За последние три дня враг начал накачивать свой плацдарм возле Кармазиновки под прикрытием безлимитных снарядов артиллерии. Оккупанты полезли из Кармазиновки, этот участок на фоне остальных всегда был спокойным и это значительно повлияло на события. Важную роль в этом успехе врага сыграло колоссальное преимущество в артиллерии. Противник "включал град" даже если видел пару наших бойцов. Исходя из ситуации, некоторые подразделения вынуждены были отходить", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ показали, как россияне бежали из села на юге и попали под удары артиллерии. Оккупанты впоследствии решили спрятаться вблизи гражданской застройки, но украинские артиллеристы сумели выследить врагов и нанесли удар.

Генштаб ВСУ 26 июля сообщил, ВСУ заняли позиции возле Старомайорского. На проблемных участках фронта противник стягивает резервы, а в районе Роботино, Запорожской области, тщетно пытался отбить ранее утраченные позиции.