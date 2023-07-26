В ВСУ показали, как россияне бежали из села на юге и попали под удары артиллерии (видео)

Захватчики решили спрятаться вблизи гражданской застройки, где больше густой растительности, но это не помогло им спастись от украинской артиллерии.

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Российские оккупанты не могут выдержать наступление Вооруженных сил Украины и оставляют позиции. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Аеронавти".

Можно увидеть, что с десяток захватчиков быстро передвигаются дорогой, держа стрелковое оружие. Они оставили позиции, чтобы не попасть под обстрел украинских войск.

"Орки убегают с позиций в селе на юге", — говорится в заметке.

Оккупанты впоследствии решили спрятаться вблизи гражданской застройки, где больше густой растительности. Все же украинские артиллеристы сумели выследить врагов и нанесли удар.

Уничтожение русских в июле

Российские оккупанты потеряли 7 БМД, 14 грузовиков, а также артиллерию, редкие станции РЭБ и РЛС. Кроме этого морпехи "приземлили" Ка-52. Украинская армия продолжает наступательные операции, несмотря на это оккупанты теряют в разы больше техники. За сутки в список потерь российских войск добавилось: сразу 7 БМД, 5 танков, 5 артиллерийских установок, 2 ЗРК и несколько станций РЭБ и РЛС.

Нацгвардейцы 25 июля на востоке уничтожили российский танк вместе с БК. По словам главы МВД Игоря Клименко, в уничтожении российского танка участвовали военные из противотанкового взвода бригады "Рубеж", которая входит в состав "Гвардии наступления".

Также 25 июля ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей. Среди них — комплексы РЭБ, артиллерийские орудия и бронетехника противника.

Напомним, Генштаб ВСУ 26 июля сообщил, украинские бойцы заняли позиции возле Старомайорского. На проблемных участках фронта противник стягивает резервы, а в районе Роботино, Запорожской области, тщетно пытался отбить ранее утраченные позиции.