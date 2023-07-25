"Есть попадание": нацгвардейцы на востоке уничтожили российский танк вместе с БК (видео)

По словам главы МВД Игоря Клименко, в уничтожении российского танка принимали участие военные из противотанкового взвода бригады "Рубеж", которая входит в состав "Гвардии наступления".

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На востоке Украины бойцы из состава Национальной гвардии успешно нейтрализовали танк российских оккупантов, в результате чего был уничтожен боекомплект, находившийся внутри машины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Есть попадание!": гвардейцы продолжают удерживать свои позиции на востоке Украины. На видео — точная работа противотанкового взвода бригады "Рубеж" по вражеской технике после успешно отраженного штурма", — написал Клименко.

Согласно его сообщению, с помощью этого выстрела наши воины-нацгвардейцы успешно уничтожили танк, внутри которого находился боекомплект вражеских сил.

"Гвардия наступления в действии", — добавил глава МВД.

Напомним, 14 июля Фокус писал, бойцы подразделения ПВО 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" раскрыли детали уничтожения самолета Су-25 и двух вертолетов Ка-52.

Аналитики разведывательного сообщества OSINT рассказали, как украинские защитники новым способом уничтожили российскую бронетехнику с помощью лазера, САУ Krab польского производства и отечественного комплекса ПТРК "Стугна". От российского танка осталось только "мокрое место".