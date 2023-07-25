"Є попадання": нацгвардійці на сході знищили російський танк разом із БК (відео)

За словами глави МВС Ігоря Клименка, у знищенні російського танка брали участь військові з протитанкового взводу бригади "Рубіж", яка входить до складу "Гвардії наступу".

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На сході України бійці зі складу Національної гвардії успішно нейтралізували танк російських окупантів, унаслідок чого знищили боєкомплект, який знаходився всередині машини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Є попадання!": гвардійці продовжують утримувати свої позиції на сході України. На відео — точна робота протитанкового взводу бригади "Рубіж" по ворожій техніці після успішно відбитого штурму", — написав Клименко.

Згідно з його повідомленням, за допомогою цього пострілу наші воїни-нацгвардійці успішно знищили танк, усередині якого знаходився боєкомплект ворожих сил.

"Гвардія наступу в дії", — додав глава МВС.

Нагадаємо, 14 липня Фокус писав, бійці підрозділу ППО 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" розкрили деталі знищення літака Су-25 і двох вертольотів Ка-52.

Аналітики розвідувального співтовариства OSINT розповіли, як українські захисники у новий спосіб знищили російську бронетехніку за допомогою лазера, САУ Krab польського виробництва та вітчизняного комплексу ПТРК "Стугна". Від російського танка залишилося тільки "мокре місце".