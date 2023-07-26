Украинские войска за сутки уничтожили в четыре раза больше техники, чем ВС РФ (список)

Российские оккупанты потеряли 7 БМД, 14 грузовиков, а также артиллерию, редкие станции РЭБ и РЛС. Кроме этого морпехи "приземлили" Ка-52.

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За сутки 25 июля украинские войска уничтожили 40 единиц российской техники, а оккупанты 10. Об этом сообщает аналитик Якуб Яновский из проекта Oryx, которые ведут список потерь на российско-украинской войне.

Украинская армия продолжает наступательные операции, несмотря на это оккупанты теряют в разы больше техники. За сутки в список потерь российских войск добавилось: сразу 7 БМД, 5 танков, 5 артиллерийских установок, 2 ЗРК и несколько станций РЭБ и РЛС.

Потери ВС РФ за 25 июля

Также за минувшие сутки бойцы из 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожали российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК.

В список российских потерь добавили также ранее неизвестный факт уничтожения российских грузовиков: 7 Краз-260 и 7 Урал-4320 были уничтожены и повреждены.

Аналитик Ричард Верекер также создал таблицу, которая позволяет понять, какую именно технику оккупанты теряют больше всего. Последний месяц ВС РФ теряют больше всего:

БМП;

танки;

броневики;

артиллерия;

радары, станции РЭБ и т.д.

Инфографика российских потерь

Украинские войска потеряли 2 танка, 2 БМП M2 Bradley, но они были не уничтожены, а повреждены. Также оккупанты уничтожили две гаубицы М777 и Д-30. В целом ВСУ потеряли 10 единиц вооружения.

Потери ВСУ за сутки 25 июля

Напомним, 25 июля ВСУ уничтожили на Донбассе российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК.

Также 25 июля под Соледаром уничтожили редкую станцию РЛС "Аистенок", которая должна предупреждать оккупантов о работе бронетехники.