Українські війська за добу знищили в чотири рази більше техніки, ніж ЗС РФ (список)

Російські окупанти втратили 7 БМД, 14 вантажівок, а також артилерію, рідкісні станції РЕБ та РЛС. Окрім цього морпіхи "приземлили" Ка-52.

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За добу 25 липня українські війська знищили 40 одиниць російської техніки, а окупанти 10. Про це повідомляє аналітик Якуб Яновський з проєкту Oryx, які ведуть список втрат на російсько-українській війні.

Українська армія продовжує наступальні операції, попри це окупанти втрачають в рази більше техніки. За добу у список втрат російських військ додалося: одразу 7 БМД, 5 танків, 5 артилерійських установок, 2 ЗРК та декілька станцій РЕБ та РЛС.

Втрати ЗС РФ за 25 липня

Також за минулу добу бійці з 38-ї окремої бригади морської піхоти нищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПЗРК.

У список російських втрат додали також раніше невідомий факт знищення російських вантажівок: 7 Краз-260 та 7 Урал-4320 було знищено або пошкоджено.

Аналітик Річард Верекер також створив таблицю, яка дозволяє зрозуміти, яку саме техніку окупанти втрачають найбільше. Останній місяць ЗС РФ втрачають найбільше:

БМП;

танки;

броньовики;

артилерію;

радари, станції РЕБ тощо.

Інфографіка російських втрат

Українські війська втратили 2 танки, 2 БМП M2 Bradley, але вони були не знищені, а пошкоджені. Також окупанти знищили дві гаубиці М777 та Д-30. Загалом ЗСУ втратили 10 одиниць озброєння.

Втрати ЗСУ за добу 25 липня

Нагадаємо, 25 липня ЗСУ знищили на Донбасі російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПЗРК.

Також 25 липня під Соледаром знищили рідкісну станцію РЛС "Аистенок", яка має попереджувати окупантів про роботу бронетехніки.