Росіяни стали вразливими для танків ЗСУ: у Соледарі знищено рідкісну РЛС "Аістьонок" (відео)

Станції "Аістьонок" попереджають росіян про роботу важкої бронетехніки, мінометів і артилерії, а також допомагають завдавати точніших ударів по цілях.

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Наші герої успішно вибивають із Соледара російських агресорів і в цьому їм активно допомагають дрони FPV (з видом від першої особи). Як повідомив у своєму Telegram-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, бійцям 30 ОМБр за допомогою безпілотника FPV вдалося знищити рідкісну мобільну систему РЛС "Лелека".

Окупанти встановили "Аістьонка" на даху однієї з висоток на околиці Соледара. Таким чином армія РФ планувала контролювати периметр міста в цій точці. Але успішна атака українського дрона знищила установку, залишивши окупантів без захисту від мінометів, танків і можливості наводити свою артилерію.

Ця РЛС примітна тим, що є мобільною системою вагою 135 кг і її можна розгорнути в будь-якій зручній точці. Дальність сканування "Аістьонка" становить до 20 км і він захищає територію по колу в 360 градусів, утворюючи своєрідний локаційний купол.

Схема роботи та обладнання для РЛС "Аістьонок" Фото: armyinform.com.ua

РЛС "Аістьонок" призначена для розвідки та виявлення цілей противника, відстеження активності мінометів калібром 81-120 мм, артилерійських снарядів калібрів 122-155 мм і танків. Вона також контролює повітряний простір, передає інформацію власній артилерії про корекцію вогню і розраховує траєкторію польоту снарядів і ракет.

Цю систему окупанти застосовували ще під час окупації Донбасу 2014 року, але вона досить рідко зустрічається на фронті. Обслуговувати "Аістьонка" мають одразу три оператори, і він РЛС має можливість активно функціонувати протягом шести годин поспіль. Так само цей РЛС здатний працювати в найскладніших погодних умовах, а його розгортання займає всього 5 хвилин.

Знищення РЛС "Аістьонок" силами 30 ОМБр ім. Князя Костянтина Острозького

Ми вже повідомляли, що в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА. "Роздаватиме росіянам квитки на концерт Кобзона", — кажуть розробники.

Раніше Фокус розповідав про те, що українські ССО вистежили під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей. Серед знищеної техніки — комплекси РЕБ, артилерійські гармати і бронемашини противника.