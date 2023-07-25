Россияне стали уязвимы для танков ВСУ: в Соледаре уничтожена редкая РЛС "Аистенок" (видео)

Станции "Аистенок" предупреждают россиян о работе тяжелой бронетехники, минометов и артиллерии, а также помогают наносить более точные удары по целям.

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Наши герои успешно выбивают из Соледара российских агрессоров и в этом им активно помогают дроны FPV (с видом от первого лица). Как сообщил в своем Telegram-канале командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, бойцам 30 ОМБр с помощью беспилотника FPV удалось уничтожить редкую мобильную систему РЛС "Аистенок".

Оккупанты установили "Аистенка" на крыше одной из высоток на окраине Соледара. Таким образом армия РФ планировала контролировать периметр города в это точке. Но успешная атака украинского дрона уничтожила установку оставив оккупантов без защиты от минометов, танков и возможности наводить свою артиллерию.

Эта РЛС примечательна тем, что является мобильной системой весом 135 кг и ее можно развернуть в любой удобной точке. Дальность сканирования "Аистенка" составляет до 20 км и он защищает территорию по окружности в 360 градусов, образуя своеобразный локационный купол.

Схема работы и оборудования для РЛС "Аистенок" Фото: armyinform.com.ua

РЛС "Аистенок" предназначена для разведки и обнаружения целей противника, отслеживания активности минометов калибром 81-120 мм, артиллерийских снарядов калибров 122-155 мм и танков. Она также контролирует воздушное пространство, передает информацию собственной артиллерии о коррекции огня и рассчитывает траекторию полета снарядов и ракет.

Эту систему оккупанты применяли еще во время оккупации Донбасса в 2014 году, но она довольно редко встречается на фронте. Обслуживать "Аистенка" должны сразу три оператора, и он РЛС имеет возможность активно функционировать в течение шести часов к ряду. Так же этот РЛС способен работать в самых сложных погодных условиях, а его развертывание занимает всего 5 минут.

Уничтожение РЛС "Аистенок" силами 30 ОМБр им. Князя Константина Острожского

Мы уже сообщали, что в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА. "Будет раздавать россиянам билеты на концерт Кобзона", — говорят разработчики.

Ранее Фокус рассказывал о том, что украинские ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей. Среди уничтоженной техники — комплексы РЭБ, артиллерийские пушки и бронемашины противника.