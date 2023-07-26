"Никаких отступлений для калия": в ЕС одобрили санкции против Беларуси, — СМИ

Страны Евросоюза не снимут ограничения с белорусских калийных удобрений. Новый пакет санкций, который могут объявить уже в августе, предположительно будет касаться авиации и товаров двойного назначения.

Послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter.

"Послы ЕС только что одобрили санкции против Беларуси. В основном авиация и товары двойного назначения. Что еще более важно: никаких отступлений для калия. Но ожидайте, что этот вопрос снова возникнет осенью" — написал журналист.

Напомним, Евросоюз не спешил вводить новые санкции против Белоруссии. В западных СМИ писали, что некоторые страны даже подумывали снять уже введенные ограничения, в частности касающиеся калийных удобрений.

Тем не менее 18 июля стало известно, что европейские чиновники все же не решились это сделать. Журналисты немецкого издания DW получили информацию от источников в Брюсселе, что седьмой пакет санкций против Беларуси введут 9 августа. Он будет касаться поддержки, которую белорусская власть оказывает Кремлю.

9 августа — символическая дата для Беларуси. Именно в этот день в 2020 году прошли очередные выборы президента, после чего начались протестные акции, которые нынешний глава республики Александр Лукашенко жестоко подавил. Митингующих пытали и отправляли в тюрьмы.

Фокус писал 22 июля, что в Беларуси появилось тактическое ядерное вооружение, переброшенное из Российской Федерации. Такую информации получили журналисты издания CNN, побеседовав со своими источниками в разведывательном управлении Минобороны США.

Перед этим 30 июня в День независимости Беларуси Лукашенко, заявил, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от РФ.

При этом в Киеве отмечали, что этот шаг не имеет существенного значения для Украины. По мнению Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, размещение тактического ядерного оружия в Беларуси направлено на запугивание Запада. В первую очередь, Польши и стран Балтии.