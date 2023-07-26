Постепенное продвижение: в Минобороны рассказали о рубежах под Бахмутом и на Запорожье (карта)
Согласно заявлению заместителя министра Анны Маляр, бойцы Сил обороны имеют продвижение на Запорожье: отбросили противника с определенных позиций и теперь закрепляются на новых рубежах.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о результатах наступательных действий ВСУ на трех отрезках фронта: Бахмутском, Мариупольском, Бердянском. Силы обороны заняли новые рубежи, но продолжаются бои с войсками противника, который пытается их вернуть. На еще двух участках на востоке ВС РФ пытаются атаковать. Об этом говорится в Telegram-канале чиновницы.
На восточном отрезке фронта есть единственный участок, где армия РФ пытается вести наступательные действия, пояснила Маляр. В частности, враг давит в направлении Купянска и Лимана. При этом во время штурмов россияне используют артудары, пехоту и отряды спецназначения. Однако, уверяет представительница Минобороны, "на этих направлениях применяют все силы, чтобы остановить продвижение врага".
Под Бахмутом особенно ожесточенные бои происходят на юге. В частности, пресс-секретарь упомянула о трех населенных пунктах — Клещиевке, Андреевке и Курдюмовке. Пока в Минобороны не подтвердили освобождение какого-то из этих населенных пунктов — утверждают, что "враг цепляется за каждый метр занятой земли".
На онлайн-карте DeepState указанный участок фронта несколько видоизменился в течение последних двух суток — линия бои прогнулась в направлении Андреевки: речь идет о возможном отступлении ВС РФ.
На южном направлении Маляр отметила определенные успехи на обоих направлениях контрнаступления — здесь упомянула о "постепенном продвижении".
Мариупольское направление — у Старомайорска удалось отбросить войска РФ с занятых рубежей: защитники имеют успехи и закрепляются, указала представительница Минобороны. При этом отметим: начиная с первых дней контрнаступления в июне 2023 года на указанном участке состоялось продвижение Сил обороны вперед на расстояние около 6 км, до Мариуполя осталось пройти еще около 90 км.
Бердянское направление — россияне потеряли позиции северо-западнее села Роботино, расположенного на полпути от Новоданиловки до Новопрокоповки. Теперь они пытаются вернуть эти позиции, но без успеха, отметила Маляр. Между тем с первых дней контрнаступления Силам обороны удалось продвинуться вперед на расстояние около 4 км, до Бердянска осталось пройти около 100 км.
Отметим, согласно карте российских укреплений, созданных OSINT-расследователем, бойцы ВСУ на Запорожье приблизились к первой линии фортификаций ВС РФ, которая проходит между населенными пунктами Копани и Пологи.
Что касается Купянского направления, то Генштаб ВСУ 26 июля отрицает отступление Сил обороны из нескольких населенных пунктов на данном отрезке фронта. Командование отмечает, что бои продолжаются и армия РФ не имеет успеха.
Напоминаем, генерал Сырский опубликовал кадры работы украинских дронов под Клещиевкой. На видео ударные беспилотники обезвредили три единицы бронированной техники ВС РФ: одну БМП и два танка.
В Запорожье представитель оккупационной администрации Владимир Рогов заявил, что украинским войскам удалось пробить позиции россиян на трех участках фронта. По его словам, для наступательных действий ВСУ использовали "сто танков".