Масштабная ракетная атака ВС РФ по Украине: в ряде областей прозвучали взрывы

ВС РФ выпустили по Украине крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

В среду, 26 июля, российские оккупанты запустили крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отмечают в Воздушных силах, речь идет, вероятно, о баллистических ракетах. По данным ведомства под угрозой находится юго-восток Украины.

"Ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия час-полтора! Сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40!" — говорится в сообщении.

Воздушные силы также не исключают, что возможны пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий

Примерно в 17:40 в ряде областей Украины была объявлена Воздушная тревога.

Карта тревог в Украине по состоянию на 17:45

Позже тревога распространилась еще на несколько областей, а Воздушные силы предупредили о скоростных ракетах с севера.

Карта тревог в Украине по состоянию на 18:00

Сначала сообщалось о ракетной опасности в Харькове, однако позже ракеты поменяли курс в сторону Днепра.

Также сообщалось об угрозе ракетного обстрела в Кропивницком и Кременчуге Полтавской области.

К 18:35 воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране

Примерно в 18:45 появилась информация о работе ПВО в Днепропетровской и Кировоградской областях, а Воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты находятся на подступах к Винницкой и Одесской областям.

Воздушные силы также предупредили о том, что группа ракет двигается вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области. Позже в Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО.

Также сообщалось, что российские крылатые ракеты вошли во Львовскую область.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в направлении столицы зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал". По данным Воздушных сил, "Кинжалы" также были запущены в направлении Кировоградской и Хмельницкой областей.

Напомним, 26 июля в пресс-службе Воздушного командования ВСУ сообщили, что украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали украинские города дронами-камикадзе Shahed. Пострадала Первомайский района Харьковской области. В результате атаки произошел пожар, зафиксировано попадание по промышленным объектам в регионе.

Ранее, 25 июля российские захватчики также обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 9 обстрелов (77 взрывов) из различных видов вооружения.