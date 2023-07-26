Выход РФ из "зерновой сделки": НАТО "усиливает бдительность" в Черном море

По словам генсека НАТО Йенса Столтенеберга, приостанавливая действие "зернового соглашения", Россия цинично использует голод в качестве оружия.

Североатлантический Альянс "усиливает бдительность" в Черном море после выхода Российской Федерации из "зернового соглашения". Об этом написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter 26 июля.

Глава НАТО заявил, что оборонный союз осуждает выход России из "зерновой сделки". Он отметил, что страна-агрессор "цинично превращает голод в оружие", а также совершает "опасные действия" в Черном море.

"НАТО объединены — союзники продолжают поддерживать Украину и усиливают бдительность в регионе" — отметил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг о выходе РФ из "черноморского соглашения"

Ситуация в Черном море

Напомним, после выхода с "зернового соглашения" в Российской Федерации заявили, что с 20 июля все корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В свою очередь пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук 21 июля заявил, что Украина имеет право и возможность отвечать на действия флота Российской Федерации в Черном море по своему усмотрению.

По данным Military Media Center от 26 июля ВС РФ проводят подготовку кораблей и авиации для блокирования районов Черного моря после выхода России из "зернового соглашения".

При этом заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель 26 июля заявил, что государства, которые были вовлечены в "зерновую сделку" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, обещают "серьезно отреагировать" в случае возможной атаки со стороны Российской Федерации на их корабли.