Ракетная атака по Украине 26 июля: Игнат рассказал, куда целились оккупанты (фото, видео)

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, россияне одновременно атаковали территорию Украины ракетами "Кинжал", "Искандер" и Х-101".

В среду, 26 июля, Вооруженные силы Российской Федерации запустили ракеты по территории Украины. В ряде городов сработала противовоздушная оборона. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Были в небе истребители Миг-31 К, после фиксации которых в воздушном пространстве России, было зафиксировано высокоскоростные цели, вероятно "Кинжалы". Возможно, с "Кинжалами" были еще и баллистические ракеты", — сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ также сообщил, что работа противовоздушной обороны велась на нескольких направлениях. Есть информация о сбитых крылатых ракетах в Киевской области, в Днепре и в Харьковской области.

Как отмечает Юрий Игнат, российские ракеты несколько раз меняли направление движения и в конечном итоге были направлены в сторону города Староконстантинов Хмельницкой области.

Отметим, что в 5 километрах от Староконстантинова расположен одноименный военный аэродром.

Информацию о работе ПВО в Днепропетровской области подтвердил глава ОВА Сергей Лысак. Чиновник также опубликовал соответствующие фото.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", — написал Сергей Лысак.

Сбитая российская ракета в Днепропетровской области

ВС РФ атаковали Днепрпетровскую область

В свою очередь журналист Андрей Цаплиенко заявил со ссылкой на источник в Вооруженных Силах, что российские оккупанты одновременно атаковали Украину "Кинжалами", "Искандерами" и "Х-101".

По его словам, такие удары будут продолжаться до тех пор, пока союзники нашей страны не перекроют поставки микроэлектроники в РФ.

Обстрел Украины 26 июля: что известно

Напомним, 26 июля ВС РФ выпустили по Украине крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Сообщалось о работе ПВО в Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Воздушных силах также предупредили о движении группы ракет вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области. Позже в Хмельницкой ОВА сообщили о работе ПВО.

Мы также писали о том, что 26 июля в Житомирской и Винницкой областях прозвучали взрывы. Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках крылатых ракет с восточного направления и призвали граждан не игнорировать опасность.