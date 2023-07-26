Ракетная атака ВС РФ: взрывы прогремели в Винницкой и Житомирской областях

Российские ракеты несколько раз меняли курс, а затем прогремели взрывы в двух областях.

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26 июля в 13:31 в Украине объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с восточного направления и призвали граждан не игнорировать опасность.

Также в ВСУ сообщили, что группа вражеских Ту-95мс в количестве 12 самолетов вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ, а ориентировочное время выхода на пусковые рубежи — 17:00.

Через несколько минут после объявления тревоги в сети сообщили о взрывах в Житомирской и Винницкой областях, в частности, проинформировали о работе ПВО в Винницкой области.

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов призвал жителей региона не пренебрегать тревогой и до отбоя оставаться в укрытиях.

"До объявления отбоя оставайтесь в укрытиях. Все службы города работают", — написал он.

В местных телеграмм-каналах Житомирщины сообщили о взрывах.

В 14:30 прозвучал отбой воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области работники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеской атаки попали под российский обстрел . Российский разведывательный дрон начал обстреливать спасателей.

Также сообщалось, что в Черном море вдоль побережья Крымасохраняется навигация иностранных гражданских судов. ВС РФ могут ударить по ним и обвинить в этом Украину.