Ракетна атака ЗС РФ: вибухи пролунали на Вінниччині та Житомирщині

Російські ракети кілька разів змінювали курс, а потім пролунали вибухи у двох областях.

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26 липня о 13:31 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет зі східного напрямку і закликали громадян не ігнорувати небезпеку.

Також в ЗСУ повідомили, що група ворожих Ту-95мс у кількості 12 літаків вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області РФ, а орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17:00.

За кілька хвилин після оголошення тривоги в мережі повідомили про вибухи на Житомирщині та на Вінниччині, зокрема, проінформували про роботу ППО у Вінницькій області.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов закликав жителів регіону не нехтувати тривогою та до відбою залишатися в укриттях.

"До оголошення відбою залишайтеся в укриттях. Всі служби міста працюють", — написав він.

У місцевих телеграм-каналах Житомирщини повідомили про вибухи.

О 14:30 пролунав відбій повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожої атаки потрапили під російський обстріл. Російський розвідувальний дрон почав обстрілювати рятувальників.

Також повідомлялося, що у Чорному морі вздовж узбережжя Криму зберігається навігація іноземних цивільних суден. ЗС РФ можуть вдарити по них та звинуватити у цьому Україну.