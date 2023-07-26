Взял бы Москву без боя: Пригожин открыл "окно возможностей" для развала России, — нардеп

Согласно предположениям аналитической группы нардепа Олега Дунды, Евгений Пригожин показал слабость Кремля и теперь регионам будет легче отделиться от центра.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда описал, как, по его мнению, распадется Российская империя. При этом он отметил, что старт распаду дал мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — мятежник показал, что нет сильной центральной власти и регионы могут действовать, как захотят. Об этом Дунда рассказал в интервью изданию "Гравред".

Дунда объяснил, что события развиваются согласно прогнозу, который наработала его аналитическая группа. О том, что Российская империя все ближе к распаду, свидетельствуют два аспекта: создание так называемых "протоармий" и марш на Москву, который провел мятежник Пригожин.

Какова роль Пригожина в развале империи

Армия "вагнеровцев" спокойно дошла до Москвы, напомнил Дунда. При этом ему не оказали сопротивления никакие силовые структуры вдоль всего 600-километрового пути, который он преодолел, стартовав из Ростова.

В составе отряда было 4-6 тысяч наемников, против которых не вышли ни ФСБ РФ, ни полиция — силовики их "даже приветствовали". Так что, резюмирует нардеп, это показало, что центральная власть на самом деле слабая: "нет аппарата подавления мятежников".

Кроме того, Пригожин, если бы все же дошел до столицы России, а не остановился за 200 км, то так же легко мог бы захватить и власть в центре. Это заметили в регионах — увидели, что "стабильность режима, эта непоколебимость, эта поразительная сила — миф".

Какие регионы и почему будут отделяться первыми

По словам Дунды, одним из первых может, например, отделиться Псков. Об этом свидетельствует то, что именно в Пскове уже создали частную военную компанию, аналогичную ЧВК "Вагнер" — на эту силу будет опираться местный губернатор, когда пойдет против Москвы.

Еще один кандидат на выход — Татарстан. Именно эта республика последней потеряла признаки самостоятельности — у них до недавнего времени была своя Конституция и президент. На сегодня, согласился нардеп, руководство этой республики делает вид, что "заглядывает в рот" центру. Однако, когда центр пошатнется, они могут уйти одними из первых.

Что касается порабощенных народов, населяющих национальные республики, политик не уверен, что они восстанут. Он соглашается, что только 10 из 90 руководителей регионов поддержали Путина во время мятежа Пригожина. Некоторые высказались нейтрально — что они "за мир".

Зато шансы на отделение имеют не республики в составе РФ, а регионы. По его мнению, можно спрогнозировать активность "Урала, Кубани, Белгородщины".

Что думают о распаде империи на западе

Нардеп выделил две отдельные группы политиков, которые реагируют на предположение о распаде Российской империи — группу "белоэмигрантов" и западную элиту.

"Белоэмигранты" — бизнесмены и общественные деятели, бежавшие из РФ, например, Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и др. Сначала эти активисты даже мысли не допускали, что могут прийти к власти насильственным путем: все надеялись на какие-то демократические изменения. Однако после мятежа Пригожина они увидели, что возможен и другой путь, который посадит их в кресло в Кремле. Однако они все еще верят, что империя сохранится. Поэтому, резюмирует нардеп, на определенном этапе эти деятели станут токсичными, хотя и могут поспособствовать развалу России.

Западные же политики, по мнению Дунды, это обычные люди, которые уже прожили жизнь и хотят спокойствия: "Ты не хочешь сталкиваться с большими рисками и быть в состоянии неопределенности". Поэтому они не хотят ни думать, ни заниматься вопросом распада империи. Но он уверен, что им придется "поднять седалище" и что-то делать: "История тянет их на веревке за собой. Они вынуждены идти, но они не хотят этого, барахтаются, отбиваются, но история их тянет. Другого варианта там не существует".

Отметим, на днях стало известно об очередном решении российского правительства — с недавних пор все регионы обязаны создать военизированные подразделения, которые будут следить за порядком, а также сбивать дроны неизвестного происхождения, если такие заявятся.

Между тем в Украине уже создана карта будущего распада российской империи. До недавнего времени она висела в кабинете главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова — было заметно семь частей, на которые распадется РФ. Общественный деятель и волонтер Сергей Притула продал эту карту на аукционе и выручил 14 млн грн на закупку военного снаряжения для ВСУ.

Напоминаем, в сети появилась информация об особых предпочтениях Евгения Пригожина. Как выяснили СМИ, экс-повар Путина имел "гарем девственниц" — надеялся, что это сохранит ему молодость.

Тем временем Путин решает дилемму — можно ли ему выезжать за границу, поскольку он под угрозой ареста по международному ордеру. В конце концов глава Кремля отказался от путешествия, например, в ЮАР: пошлет вместо себя министра иностранных дел Сергея Лаврова.