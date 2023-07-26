Чтобы не платить семьям компенсации: Россия оставляет тела погибших солдат на поле боя, — СМИ

По словам матери одного из погибших оккупантов, ее сын, погибший под Бахмутом, не числится ни убитым, ни пропавшим без вести.

Россия оставляет тела погибших солдат на поле боя в Украине, чтобы не платить их семьям компенсацию. Об этом пишет независимое российские издание "Север. Реалии" ("Радио Свобода") со ссылкой на показания родственников российских солдат, воевавших в Украине.

Так, 23 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором обещалось выплатить 5 миллионов рублей (55 600 долларов) семьям погибших российских солдат. В соответствии с этим законом военнослужащие, получившие ранения или травмы на поле боя, получат 3 миллиона рублей (33 300 долларов США).

Журналисты пообщались с матерью российского солдата Михаила Черкасова. О том, что ее сын погиб под Бахмутом 19 июня после двух с половиной месяцев пребывания на Украине, ей сообщили его товарищи.

Однако товарищи Черкасова сообщили его матери, Полине Черкасовой, что Министерство обороны РФ оставило его тело на поле боя, так как возвращать его домой "не выгодно".

Черкассова сказала: "Я больше ни о чем не прошу: только привезите мне тело". Но командир взвода тоже сказал, что ему очень жаль, что он сочувствует, но что он не пошлет своих ребят за телом… потому что бой продолжается".

По словам Черкасовой, командир добавил: "Вы знаете, сколько здесь трупов? Это ужасно, что здесь происходит. Когда мы уходили на задание, там лежало 20 трупов".

Ее сын погиб после того, как в результате удара беспилотника ему оторвало ноги, рассказали матери солдаты.

Когда она попыталась получить ответы от местных военных властей, то обнаружила, что у них нет никакой информации о ее сыне. Он не числился ни погибшим, ни пропавшим без вести.

"В душе я надеюсь, что он жив, но я и сама прекрасно знаю. Все это время он мне не звонил, а так бы обязательно позвонил. На фронте он звонил мне с телефона ребят, но обещал, что купит телефон и будет звонить мне каждый день", — добавила мать погибшего оккупанта.

Newsweek также сообщил о других случаях, когда Министерство обороны России оставляло тела погибших солдат на поле боя. Например, в одном случае 12 солдат были убиты в результате артиллерийского обстрела, но их тела не были возвращены их семьям.

Напомним, эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс 18 июля, комментируя ежедневную гибель 500-600 российских солдат в боях в Украине, заявил, что российская армия не может быстро компенсировать потери живой силы.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что ночью из разрушенного отеля "Дюна" во временно оккупированном Бердянске грузовиками вывозились тела российских военных.