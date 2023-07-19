"Точно не способна": Россия с такими потерями не может долго продолжать войну, — эксперт

Ежедневные потери вышедших из строя солдат российской армии, включая убитых и раненых, составляют где-то около 2000 человек или чуть больше, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

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Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс 18 июля, комментируя ежедневную гибель 500-600 российских солдат в боях в Украине, заявил, что российская армия не может быстро компенсировать потери живой силы, пишет ERR.

"Кроме погибших, Россия теряет примерно в два с половиной раза больше раненых. Так что общие ежедневные потери выпавших из строя составляют где-то около 2000 человек или чуть больше. И это не может продолжаться очень долго", — сказал Сакс.

Эксперт считает, что никто не знает, сколько еще может мобилизировать РФ, потому что пополнения набираются из числа прошедших срочную службу и из резерва.

"Здесь нет очень точных цифр, но простой подсчет показывает, что для компенсации потерь необходимо набирать 50 000–60 000 человек в месяц, и в данный момент Россия точно на это не способна", — подчеркнул эксперт по безопасности.

Сакс также признал, что в настоящее время в войне против Украины Россия задействовала более 300 000 солдат. Если учитывать, что на фронт кинуты бывшие внутренние войска (Росгвардия) и другие вспомогательные подразделения, то это количество гораздо больше.

"И это сейчас практически вся российская армия", — отметил он.

По словам эксперта, Россия перебрасывает войска в разные места на фронте, чтобы ответить на наступательные действия Украины, но у нее больше нет возможности создать большой перевес.

"Они все еще перебрасывают войска, но на данный момент все считают, что у России больше нет больших дополнительных резервов. Все, что у них есть, использовано в войне против Украины", — сказал Райнер Сакс.

По его мнению, для Украины сейчас очень важно нанести максимально возможные потери российской стороне и при этом не потерять во время наступления своих лучших людей.

Комментируя медленное продвижение нынешнего контрнаступления Украины, Сакс признал, что Украину также сдерживает то, что у них нет превосходства в воздухе.

Напомним, 19 июля Фокус писал о том, что Россия наращивает выпуск "Ланцетов". Дроны "Ланцет" в зоне боевых действий против Украины применяли не только ВС РФ, но и спецназовцы и даже наемники ЧВК "Вагнер".

Также в июле СМИ сообщали о том, что в Украине разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы C-Vog Shield Mega, угрожающий российским "Ланцетам". Техническая новинка работает также с другими типами боевых россйиских беспилотников, не давая им вредить военным и гражданскому населению.