"Точно не здатна": Росія з такими втратами не може довго продовжувати війну, — експерт

Щоденні втрати солдатів російської армії, які вийшли з ладу, включно з вбитими і пораненими, становлять десь близько 2000 осіб або трохи більше, вважає експерт із безпеки Райнер Сакс.

Related video

Естонський експерт із безпеки Райнер Сакс 18 липня, коментуючи щоденну загибель 500-600 російських солдатів у боях в Україні, заявив, що російська армія не може швидко компенсувати втрати живої сили, пише ERR.

"Крім загиблих, Росія втрачає приблизно у два з половиною рази більше поранених. Тож загальні щоденні втрати тих, хто випав з ладу, становлять десь близько 2000 осіб або трохи більше. І це не може тривати дуже довго", — сказав Сакс.

Експерт вважає, що ніхто не знає, скільки ще може мобілізувати РФ, тому що поповнення набираються з-поміж тих, хто пройшов строкову службу, і з резерву.

"Тут немає дуже точних цифр, але простий підрахунок показує, що для компенсації втрат необхідно набирати 50 000-60 000 осіб на місяць, і наразі Росія точно на це не здатна", — наголосив експерт із безпеки.

Сакс також визнав, що нині у війні проти України Росія задіяла понад 300 000 солдатів. Якщо враховувати, що на фронт кинуті колишні внутрішні війська (Росгвардія) та інші допоміжні підрозділи, то ця кількість набагато більша.

"І це зараз практично вся російська армія", — зазначив він.

За словами експерта, Росія перекидає війська в різні місця на фронті, щоб відповісти на наступальні дії України, але у неї більше немає можливості створити велику перевагу.

"Вони все ще перекидають війська, але наразі всі вважають, що у Росії більше немає великих додаткових резервів. Все, що у них є, використано у війні проти України", — сказав Райнер Сакс.

На його думку, для України зараз дуже важливо завдати максимально можливих втрат російській стороні й при цьому не втратити під час наступу своїх найкращих людей.

Коментуючи повільне просування нинішнього контрнаступу України, Сакс визнав, що Україну також стримує те, що у них немає переваги в повітрі.

Нагадаємо, 19 липня Фокус писав про те, що Росія нарощує випуск "Ланцетів". Дрони "Ланцет" у зоні бойових дій проти України застосовували не тільки ЗС РФ, а й спецпризначенці і навіть найманці ПВК "Вагнер".

Також у липні ЗМІ повідомляли про те, що в Україні розробили новий комплекс радіоелектронної боротьби C-Vog Shield Mega, який загрожує російським "Ланцетам". Технічна новинка працює також з іншими типами бойових російських безпілотників, не даючи їм шкодити військовим і цивільному населенню.