Не пожалела четыре ракеты: РФ атаковала "Кинжалами" Хмельницкую область, — Воздушные силы

Согласно сообщению пресс-службы воздушного командования, пока не ясно, какие последствия удара сверхбыстрых четырехтонных ракет "Кинжал" — информацию уточняют.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о вечерней атаке ВС РФ по Хмельницкой области. Враг выпустил по региону аэробаллистические ракеты "Кинжал". О деталях атаки говорится в Telegram-канале воздушных войск.

Согласно данным воздушного командования, около 19 час. 26 июля россияне подняли в воздух бомбардировщики МиГ-31К. Бомбардировщики выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Целью врага была Хмельницкая область, говорится в сообщении ВС ВСУ.

Пока не известно о последствиях пусков аэробаллистических ракет — не обнародованы данные ни о возможных попаданиях, ни об их обезвреживании силами ПВО.

Отметим, Х-47 "Кинжал" — аэробаллистические ракеты, способные лететь со скоростью 10 Махов — то есть за секунду они преодолевают более чем 3 км. Ракета имеет длину около семи метров и весит более четырех тонн. Запускается ракета самолетами МиГ-31К или Ту-22М3. Известно о ряде успешных обезвреживаний "Кинжалов" в небе над Киевом — их сбила с помощью системы ПВО Patriot.

Во время воздушной атаки 26 июля россияне использовали и другие ракеты, кроме "Кинжалов". В частности, Воздушные силы сообщили о "Калибрах" и Х-101/Х-555. Всего было уничтожено 36 целей — три "Калибры" и 33 Х-101/Х-555. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат описал сложную траекторию, по которой двигались российские снаряды: Харьков-Днепр-Кропивницкий-Винницкая область-Тернопольщина-Львовщина и тогда поворот на 180 градусов на Хмельнитчину.

Офицер предположил, куда именно целились российские ракеты. По его словам, речь идет о Староконстантинове в Хмельницкой области.

Представитель ВС ВСУ, а также Хмельницкой ОГА, не отметили, какая именно цель интересовала россиян в Староконстантинове. Однако известно, что возле этого населенного пункта расположена авиабаза "Староконстантинов".

Авиабаза "Староконстантинов" в Хмельницкой области

Авиабаза — место базирования 7-й бригады тактической авиации ВСУ. В сети есть информация, что в 2019 году для этого военного объекта планировали закупить оборудование для "слепой посадки" — два вида специальных радиомаяков.

Отметим, Староконстантинов уже попадал под обстрелы российской армии: всего насчитали шесть ударов, включая сегодняшний. Предыдущий удар произошел 29 мая: тогда ракета попала в склад горюче-смазочных материалов.

Напоминаем, 26 июля состоялось второе заседание Совета Украина-НАТО, поводом для которого стали ракетные удары России по украинским портам и разрыв зернового соглашения. Партнеры из Альянса заверили, что они примут определенные меры, например, будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

Между тем украинский нардеп Олег Дунда предположил, что распад Российской империи ускорился: по его мнению, это следствие мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.