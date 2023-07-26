По завышенной цене: в Росгвардии раскрыли схему обогащения на сотни миллионов рублей

В ведомстве закупили системы мобильных комплексов разминирования по завышенной цене. По информации бывшего советника главы Росгвардии, ущерб составил 227 млн рублей.

В Росгвардии разоблачили крупную коррупционную схему на сумму 227 миллионов рублей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил у себя в Telegram бывший советник главы Росгвардии, глава комитета Госдумы по вопросам информационной политики Александр Хинштейн.

По его информации, ведомство закупило системы мобильных комплексов разминирования "Аракс" по завышенной цене. Задержаны руководители двух департаментов Росгвардии, гендиректор компании-поставщика и еще несколько человек. Депутат также уточнил, что мошенничество обнаружили во время проверки, инициированной службой безопасности самой Росгвардии.

"Должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей", — сообщил Хинштейн.

По информации депутата Госдумы, в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("мошенничество"). Допрошены 12 человек, среди них начальник управления жилполитики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный (бывший замначальник Департамента реализации госпрограмм — ДГП), начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. У фигурантов проводятся обыски.

Фокус ранее писал, что 24 июля в Киеве работники ГБР задержали бывшего главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, который за время работы в ТЦК обогатился на 188 млн грн. Правоохранители искали его два дня, пока Борисов, скрываясь от следствия, менял номера телефонов, автомобилей и местоположение. Одесскому военкому предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фокус также рассказывал 22 июля, что после истории с военкомом Евгением Борисовым, в ближайшие три месяца в Украине проведут массовую проверку всех глав территориальных центров комплектации на предмет коррупции и злоупотребления своим служебным положением.