"Прививка ненависти": в Беларусь под видом "оздоровления" увезли 3000 детей из Украины, — Кислица

По словам постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы, депортированным детям в России и Беларуси прививают ненависть к украинскому языку, культуре и истории родной страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территорию Беларуси оккупанты передали около 3000 депортированных украинских детей под видом "выздоровления". Об этом во время заседания Совбеза ООН 26 июля сказал постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

По его словам, вывезенных из Украины детей россияне подвергают антиукраинской пропаганде. Им прививают ненависть к родному языку и стране.

"Их подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории", — отметил постпред Кислица

Также во время заседания постпред сказал, что в России не ищут мира, а готовятся ко всеобщей мобилизации. Так, Государственная дума Российской Федерации приняла закон о повышении призывного возраста.

"Вместо того, чтобы искать мир, они продолжают мечтать о великой войне, где Украина не будет единственной мишенью", – подчеркнул Кислица.

Напомним, что 7 июня Кислица в ООН объяснил действия РФ по подрыву Каховской ГЭС. Разрушение дамбы Каховской ГЭС российскими войсками Постоянный представитель Украины в ООН назвал террористическим актом, цель которого – уничтожение как можно большего количества людей и повреждение украинской инфраструктуры.

Кроме того, 25 июля в ООН подтвердили, что по колонии ударили не HIMARS. Представители ООН общались с военнопленными, которые находились в момент теракта в колонии и которых освободили из плена, и пришли к выводу, что точные обстоятельства инцидента в ночь на 29 июля 2022 года остаются невыясненными.