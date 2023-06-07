"Не заинтересована в мире": Кислица в ООН объяснил действия РФ по подрыву Каховской ГЭС

Разрушение дамбы Каховской ГЭС российскими войсками Постоянный представитель Украины в ООН назвал террористическим актом, цель которого – уничтожение как можно большего количества людей и повреждение украинской инфраструктуры.

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Россия не намерена идти на деэскалацию и не стремится к миру, а обвинения постпреда РФ Василия Небензи в подрыве дамбы Каховской ГЭС выглядят как "грязная ложь". Об этом говорится в заявлении украинской делегации на экстренном заседании Совбеза ООН, которое опубликовано в Facebook Постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

Дипломат отметил, что действия России спровоцировали величайшую техногенную катастрофу за последние десятилетия. Он назвал уничтожение дамбы Каховской ГЭС российскими войсками террористическим актом, целью которого было уничтожение как можно большего количества людей и разрушение украинской инфраструктуры.

"Они не в состоянии удержать эти земли", – заявил Кислица.

В сообщении отмечено, что российская тактика выжженной земли это свидетельство беспомощности россиян. Захватчики уничтожением стратегического объекта признали, что оккупированная украинская земля России не принадлежит.

Кылсица объяснил, что причастность и ответственность очевидны. Он напомнил на обсуждении в Российской Федерации планов по разрушению ГЭС еще в прошлом году, поэтому заявления представителя РФ в ООН – ложь.

"Мы наблюдали тот же прием — обвинение жертвы в собственных преступлениях", — объяснил Сергей Кислица.

Постоянный представитель Украины в ООН обратил внимание на привычную тактику России и попытку скрыть свои преступления. Ранее войска захватчиков отрицали свои военные преступления в Мариуполе, Буче, Изюме, Запорожской АЭС.

Напомним, 6 июня российские войска, более года контролирующие Каховскую ГЭС, взорвали дамбу. Это привело к масштабному затоплению территорий в Херсонской области. Фактически сразу местные власти приступили к эвакуации населения из самых опасных локаций.

ГУР Минобороны назвало действия российских захватчиков по уничтожению Каховской ГЭС запланированными. В ведомстве есть доказательства, что с помощью взрывчатки россияне разрушили плотину. Украинские специалисты не видят причин говорить о постепенном разрушении Каховской дамбы.