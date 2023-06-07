"Не зацікавлена у мирі": Кислиця в ООН пояснив дії РФ щодо підриву Каховської ГЕС

Руйнування дамби Каховської ГЕС російськими військами Постійний представник України в ООН назвав терористичним актом, мета якого – знищення якомога більшої кількості людей та пошкодження української інфраструктури.

Related video

Росія не має наміру йти на деескалацію та не прагне миру, а звинувачення постпреда РФ Василя Небензі у підриві дамби Каховської ГЕС виглядають, як "брудна брехня". Про це йдеться у заяві української делегації на екстреному засіданні Радбезу ООН, яка опублікована в Facebook Постійного представника України в ООН Сергія Кислиці.

Дипломат зазначив, що дії Росії спровокували найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Він назвав знищення дамби Каховської ГЕС російськими військами терористичним актом, метою якого було знищення якомога більшої кількості людей та руйнація української інфраструктури.

"Вони не в змозі утримати ці землі", – заявив Кислиця.

У дописі зазначено, що російська тактика випаленої землі це свідчення безпорадності росіян. Загарбники знищенням стратегічного об'єкта визнали, що окупована українська земля Росії не належить.

Кислсиця пояснив, що причетність та відповідальність очевидна. Він нагадав на обговоренні в Російській Федерації планів стосовно руйнації ГЕС ще минулого року, тому заяви представника РФ в ООН – брехня.

"Ми спостерігали той же прийом — звинувачення жертви у власних злочинах", – пояснив Сергій Кислиця.

Постійний представник України в ООН звернув увагу на звичну тактику Росії та намагання приховати свої злочини. Раніше війська загарбників заперечували свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські війська, які понад рік контролюють Каховську ГЕС, підірвали дамбу. Це призвело до масштабного затоплення територій на Херсонщині. Фактично одразу місцева влада розпочала евакуацію населення з найнебезпечніших локацій.

ГУР Міноборони назвало дії російських загарбників щодо знищення Каховської ГЕС запланованими. У відомстві є докази, що за допомогою вибухівки росіяни зруйнували дамбу. Українські фахівці не бачать причин говорити про поступове руйнування Каховської греблі.