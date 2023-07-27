"Цель врага очевидна": Кубраков рассказал, сколько РФ уничтожила за 9 дней атак на порты Украины

По словам министра развития общин Александра Кубракова, россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии.

Российская армия за 9 дней обстрелов украинских портов в Черном море уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Об этом заявил министр развития общин Александр Кубраков во время заседания Совета Украина-НАТО, отметил он у себя в Facebook.

По его словам, во время встречи, которая была анонсирована еще 22 июля, представители сторон обсудили препятствование РФ свободному судоходству в Черном море.

"Цель врага очевидна — лишить мира украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис", — отметил Кубраков.

Также, как отметил министр, стороны совместно осудили выход России по зерновой инициативе и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. Кроме того, ВС РФ ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и у территориальных вод Болгарии. Таким образом оккупанты блокируют движение кораблей в направлении украинских портов.

Кубраков отметил, что нельзя допустить, чтобы россияне добились блокады Черного моря российскими войсками.

"Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия", — отметил Кубраков.

Напомним, что в ЕС пригрозили Путину и Шойгу ответственностью за обстрел Одессы. По мнению делегации ЕС, нападение на культурные и религиозные объекты в Одессе подтверждает ложность российских заявлений о "искренней" защите этих объектов и культурных прав в Украине.

Также эксперт, политический аналитик Александр Кочетков назвал Фокусу причины ракетного террора Одессы. По его словам, главной целью ракетных ударов России по портовой инфраструктуре является желание уничтожить экспортный потенциал Украины. Ведь зерно чуть ли не единственный источник доходов для Украины в условиях войны.