"Ложь и варварство": в ЕС пригрозили Путину и Шойгу ответственностью за обстрел Одессы

По мнению делегации ЕС, нападение на культурные и религиозные объекты в Одессе подтверждает ложность российских заявлений о "искренней" защите этих объектов и культурных прав в Украине.

Related video

Делегация Европейского Союза в ОБСЕ заявила, что атака России на Одессу подтвердила лживость ее заявлений о якобы стремлении "защитить" культурные права, свободу вероисповедания и убеждения людей, живущих в Украине. Об этом говорится. Об этом речь шла во время Специального постоянного совета ОБСЕ № 1435, который прошел в Вене 25 июля.

В заявлении миссии ЕС при ОБСЕ говорится, что нападение на культурные и религиозные объекты в Одессе является еще одной иллюстрацией того, что российские заявления о так называемой "искренней" заинтересованности в "защите" этих объектов, а также культурных прав, свободы вероисповедания и убеждений людей, живущих в Украине, являются ложью. На самом деле Россия варварски пытается уничтожить культурное и религиозное наследие Украины, чтобы подчинить Украину и стереть ее самобытную идентичности, говорится в сообщении делегации.

Было указано на то, что с 24 февраля 2022 года ЮНЕСКО подтвердила повреждение в результате российской агрессии уже 270 объектов культуры в Украине, в том числе 116 религиозных объектов.

ЕС подчеркнул, что Россия обязана соблюдать Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта, а умышленное направление атак на объект культурного наследия, находящегося под защитой, является военным преступлением. ЕС требует от России немедленно прекратить нападения на объекты культурного наследия.

"Политическое и военное руководство России, а также все виновные в военных и других тягчайших преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины, будут привлечены к суду и понесут ответственность. Украина и ее народ должны получить от России справедливость и адекватные репарации", — говорится в заявлении.

Обстрел Одессы 23 июля и разрушение культурных памятников

Напомним, что ночью 23 июля Одесса подверглась массированному обстрелу с воздуха со стороны российских оккупантов. ВС РФ выпустили по городу 19 ракет различных типов, включая "Калибр", "Оникс", "Искандер" и Х-22. По информации муниципалитета Одессы, обстрел привел к повреждению 61 здания, в том числе 28 памятников архитектуры, таких как Дом ученых, бульвар Жванецкого и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Напомним также, 24 июля мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Спасо-Преображенский собор может в любой момент обвалиться из-за нестабильного положения одной из стен. По словам городского головы, в храме есть аварийные участки, которые несут потенциальную угрозу для тех, кто там работает, и для людей, которые приходят посмотреть на масштаб разрушений.

25 июля стало известно, что во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить