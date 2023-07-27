Угроза ракет и дронов: российские оккупанты готовы Украину даже в условиях шторма, — ВСУ

В ОП Юг заявили, что в условиях шторма в Черном море ВС РФ могут атаковать Украину ракетами и дронами.

Российские оккупанты могут снова атаковать украинские города ракетами и дронами, так как носитель ракет "Калибр" в Черном море остается в полной готовности. Это в условиях шторма и грозы. Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

"В сложных погодных условиях на фоне грозы и шторма враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря. Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры", — говорится в сообщении.

Также в ВСУ отметили, что не исключена активность ударных БпЛА.

Отметим, что ранее в ночь на 27 июля Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности. Так, ВС РФ запустили БПЛА в сторону украинских городов. Примерно в 03:10 утра в Хмельницкой области раздались взрывы. В Областной военной администрации отметили, что сработали силы противовоздушной обороны.

Уже в 03:23 Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги.

Также сообщалось, что 26 июля силы ПВО сбили 36 крылатых ракет. Так, украинские защитники сбили 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые способны нести ядерный заряд.

"Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета", — сказано в сообщении командования Воздушных сил.