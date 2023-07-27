Продвинулись на юге: ВСУ успешно атаковали врага на Запорожском направлении, — ISW (карта)

Аналитики отмечают, что россияне предпринимают активные попытки атаковать в районе Сватово и Кременной Луганской области. При этом ВСУ имеют подтвержденные успехи на южном направлении.

В течение последних 24 часов Вооруженные силы Украины осуществили обширную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области, активно задействуя многочисленную технику. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

В среду, 26 июля, российские вооруженные силы продолжали наступательные операции вблизи города Сватово. Согласно информации из российских источников, части российского 7-го мотострелкового полка, входящего в состав 11-го армейского корпуса и действующего при Балтийском флоте, провели успешные наступательные операции в направлении Куземовки, которая находится примерно в 13 км северо-западнее Сватово.

По информации от Министерства обороны России, подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, продолжали свое наступление в районе Сергеевки, что находится примерно в 12 км юго-западнее Сватово. Заявляется, что в ходе операции российские войска смогли продвинуться на фронте шириной в три километра на глубину 2700 метров.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска захватили населенный пункт Надия, который расположен примерно в 16 км к западу от Сватово. Однако другой военный блогер сообщал, что позиционные бои продолжаются на линии Надия-Новоегоровка, находящейся приблизительно в 15 км юго-западнее Сватово, и что нет достаточных подтверждений о том, что русские войска действительно контролируют этот населенный пункт.

ISW не заметил визуального подтверждения того, что российские войска захватили Надию. Украинский Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово).

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Кременной и добились побед 26 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Согласно утверждениям российского военного блоггера, российские вооруженные силы продвинулись к западу в районе Серебрянского леса, который находится примерно в 10 км юго-западнее Кременной.

Также, по его информации, российские войска атаковали украинские силы из Шипиловки, расположенной примерно в 9,5 км юго-восточнее Кременной, и направились в сторону Белогоровки, которая находится примерно в 12 км к югу от Кременной.

Позиционные бои, согласно тому же источнику, продолжаются у балки Журавка, расположенной к северо-западу от Кременной, и Торского, которая находится примерно в 15 км к западу от Кременной.

Ситуация на Луганском и Харьковском направлениях

Бои на Донбассе

Украинские вооруженные силы не предпринимали подтвержденных наступательных операций в районе Бахмута 26 июля. Однако заместитесь министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ продолжают успешно вести наступление на южном фланге Бахмута.

Маляр и глава Донецкой областной военной администрации Украины Павел Кириленко заявили, что сражения продолжаются в районах около Клещиевки (находится в 7 км к юго-западу от города Бахмут), Андреевки (расположенной в 10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (расположенной в 13 км к юго-западу от Бахмута).

По утверждениям нескольких российских военных блогеров, бои за высоту к западу от Клещиевки продолжаются, но российские вооруженные силы все еще контролируют сам поселок. Один из российских "военкоров" заявил, что на 25 июля одна четверть Клещиевки подверглась атакам, и подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады (ВДВ), 4-й мотострелковой бригады (2-й корпус армии так называемой "ЛНР") и артиллерийские подразделения округа продолжают отражать украинские атаки под Клещиевкой.

В Министерстве обороны России и российского военного блогера, что российские вооруженные силы успешно отразили украинские атаки в районах Белогоровки (находится в 20 км к северо-востоку от города Бахмут), Берховки (расположенной в 6 км к северо-западу от Бахмута), Дубово-Василовки (находится в 6 км к северо-западу от Бахмута) и Раздолевки (расположенной в 18 км к северо-востоку от Бахмута).

Российские вооруженные силы провели наземные атаки в окрестностях Бахмута и не совершали подтвержденных или заявленных наступлений на 26 июля. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки к северу от Хромового (непосредственно к западу от Бахмута), к северу от Клещиевки, к востоку от Ступочек (находится в 12 км к юго-западу от Бахмута), у Дылеевки (находится в 15 км к юго-западу от Бахмута) и восточнее Дружбы (расположенной в 18 км к юго-западу от Бахмута).

Донецкое направление

По утверждению российского военного блогера, украинские силы успешно отразили российские атаки в районах Орехово-Василовки (находится в 11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (расположенного в 6 км к западу от Бахмута) и Клещиевки.

26 июля были опубликованы кадры, на которых предположительно запечатлены события, связанные с ударом украинских сил по неопределенному чеченскому пехотному подразделению к северу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута). По ним можно сделать вывод, что специальные подразделения быстрого реагирования (СОБР) под названием "Рысь" выполняют эвакуацию раненых российских военных около Бахмута, а также подразделения 58-го отдельного батальона спецназа, которые активно действуют на Бахмутском направлении.

26 июля российские вооруженные силы провели ограниченные наземные атаки в районе города Авдеевка-Донецк, однако не было подтверждений или заявлений о наступлениях. Генштаб Украины сообщил, что российские войска попытались совершить неудачные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки, последний из которых находится на юго-западной окраине города Донецка.

26 июля российский военный блогер опубликовал кадры неустановленной даты и утверждал, что недавно штурмовые подразделения 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР" захватили украинскую позицию вблизи Авдеевки.

Российское Минобороны утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк и что украинские силы не продвигались 26 июля. Российское Минобороны утверждало, что российские силы отразили украинские атаки возле Пивничного (6 км к западу от Авдеевки), Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки.

Донецкое направление

"Южная ось"

Вооруженные силы Украины продолжили свою наступательную операцию на западе Донецкой области и добились значительных успехов, переместившись к югу от Великой Новоселки. Согласно геолокационным данным, украинские войска смогли захватить 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк (7-я дивизия Воздушно-десантных войск) в районе Старомайорского, что находится примерно в 9 километрах к югу от Великой Новоселки. Кадры захвата пленных свидетельствуют о том, что украинские войска продвигаются в северо-восточной части этого населенного пункта.

По информации, подтвержденной украинскими военными, украинские войска действительно добились успеха в районе Старомайорского. Майор Валерий Шершень, который является спикером Таврической группировки войск Вооруженных Сил Украины, сообщил, что украинские штурмовые подразделения продвинулись вдоль линии фронта на протяжении около полукилометра в ширину и 750 метров в глубину.

Южное направление

Согласно официальным данным, украинские вооруженные силы подтвердили свой успех в районе Старомайорского. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Валерий Шершень объявил, что украинские штурмовые подразделения сумели продвинуться вдоль линии фронта на протяжении около полукилометра в ширину и 750 метров в глубину.

26 июля российские вооруженные силы предприняли ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области с целью восстановить утраченные позиции. Однако, по сообщениям, они не смогли достичь никаких заявленных или подтвержденных успехов в своих действиях. Генштаб Украины заявил, что российские войска не смогли вернуть утраченные позиции под Старомайорским.

По данным блогера РФ, российские войска предприняли контратаку в направлении Ровнополя, что находится примерно в 10 километрах к юго-западу от Великой Новоселки. Однако, по его утверждению, они не преуспели в этом. Кроме того, другой российский военкор также заявил, что российские силы немедленно ответили контратакой после украинской атаки вблизи Старомайорского и успешно отбросили украинские войска на исходные позиции.

Вооруженные силы Украины 26 июля провели крупную контрнаступательную операцию с применением механизированных сил на западе Запорожской области и продвинулись к югу от Орехова. Однако в Минобороны России заявили, что украинские войска осуществили "массированную атаку" с участием трех батальонов, поддержанных танками, в направлении Орехова. Некоторые источники, включая одного военного блогера, утверждали, что в атаке было задействовано более 80 единиц бронетехники. Однако, International Security & Defense (ISW) не может подтвердить, что атака произошла в таком масштабе, и считает, что российские заявления, вероятно, преувеличены.

Несколько российских "военкоров" также утверждали, что украинские войска начали механизированную атаку на Работино, которой удалось пробить российскую оборону на нескольких участках перед элементами 810-й морской пехотной бригады (Черноморский флот), 71-го мотострелкового полка (42-а 58-я Общевоенная армия Южного военного округа и формирование спецназа "Осман" отразили атаку и стабилизировали ситуацию.

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись примерно на 2,5 км северо-восточнее Работино, а дополнительные геолокационные кадры показывают заброшенные боевые бронированные машины Bradley южнее и в пределах 2 км восточнее Работино.

Российские источники предоставили значительно различающуюся информацию о масштабах украинской атаки и потерь. Они утверждали, что в атаке было задействовано от 30 до 80 единиц бронетехники, что указывает на неопределенность результатов операции. Такое разногласие в заявлениях говорит о том, что ситуация до сих пор неясна, а тактическая обстановка на месте остается очень сложной.

Кроме того, российские источники также заявили, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться юго-западнее Орехова в районе Лугового, а российские войска продолжают удерживать оборону в районе линии Пятихатки-Жеребрянки.

26 июля российские войска совершили ограниченные и неудачные наземные атаки на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к северо-востоку от Работино.

Южное направление

Напомним, что в среду, 26 июля, российские оккупанты запустили крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря. В пресс-службе Воздушного командования ВСУ сообщили, что украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 26 июля атаковали украинские города дронами-камикадзе Shahed. Пострадал Первомайский района Харьковской области. В результате атаки произошел пожар, зафиксировано попадание по промышленным объектам в регионе.

Ранее, 25 июля российские захватчики также обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 9 обстрелов (77 взрывов) из различных видов вооружения.