ВС РФ атаковали "Калибрами" Одесскую область: есть жертвы, — ОВА

Российские крылатые ракеты, как отмечают в Оперативном командовании "Юг" было сложно обнаружить из-за того, что оккупанты выпустили их с подводной лодки в акватории Черного моря на критически малой высоте.

Ночью 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате попадания погиб 44-летний гражданский охранник. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram.

"Цель агрессора — портовая инфраструктура. Ракеты "Калибр" россияне выпустили с подводной лодки в акватории Черного моря", — сказал Олег Кипер.

В результате попадания вражеской ракеты погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Также было уничтожено здание охраны и два автомобиля, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов.

Также о вражеском обстреле по региону сообщили в Оперативном командовании "Юг" в Facebook.

"Ночью враг нанес ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области", — говорилось в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что обнаружение ракет "Калибр" осложнило то, что враг выпустил их с подводной лодки в акватории Черного моря на критически низкой высоте.

Напомним, 26 июля ВС РФ запустили крылатые ракеты с 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспийского моря. В вечернем видеообращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским бойцам удалось сбить более 30 ракет во время массированного обстрела со стороны врага. Также в командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что накануне массированной атаки украинские защитники сбили две российские крылатые ракеты "Калибр", которые россияне выпустили из акватории Черного моря.