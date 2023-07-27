Украинские войска имеют успехи на Бахмутском направлении, — Генштаб

Силы обороны продолжают продвижение сразу на трех направлениях. Поэтому в Первомайское доставили более 100 тел павших оккупантов.

Бойцы Вооруженных сил Украины имеют успех к северу и югу от Бахмута. Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Украинские военные продолжают наступательные действия на южном фронте Силы обороны имели успех в районе Старомайорского и закрепляются на достигнутых рубежах. Также продолжаются наступление на Бахмутском направлении.

ВСУ имели успех в районе Старомайорского Фото: deepstatemap.live

В сводке Генштаба сообщили, что Силы обороны ведут наступательные действия на трех направлениях:

Бердянский;

Бахмутский;

Мелитопольский.

Однако оккупанты оказывают мощное сопротивление и перебрасывает подразделения и войска на позиции. Также активно привлекаются резервы. В Генштабе отметили, что в оккупированном Первомайске в местный морг доставили 109 тел российских оккупантов. А в местной центральной больнице находится 730 россиян на лечении. Из-за большого количества людей медики не успевают оказывать всем медицинскую помощь. Поэтому морально-психологическое состояние российских захватчиков крайне низкое и они не желают возвращаться в зону проведения боевых действий.

Напомним, 27 июля у Байдена положительно оценили успехи ВСУ в контрнаступлении . Украинские войска продвигаются в "нормальном темпе".

Также СМИ писали, что ВСУ пошли в большое наступление на юге Украины и есть очень хорошие результаты.