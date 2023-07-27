"Украинцы продвигаются": у Байдена позитивно оценили успехи ВСУ в контрнаступлении

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, оценить эффективность контрнаступления может только тот, кто ответственен за его планирование и проведение. Он считает, что ВСУ продвигаются в нормальном темпе.

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В официальных заявлениях Белого дома отмечают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины не только продолжается, но и не сбавляет оборотов. США проявляют активный интерес к ситуации в Украине и не отказываются от продолжения военной помощи. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

Представителя Белого дома спросили, нет ли у него мнения о том, что контрнаступление в Украине осуществляется с недостаточной скоростью.

"Сам президент Зеленский сказал, что это не так быстро, как ему хотелось бы, и они не продвигаются каждый день так далеко, как им хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать позицию по этому поводу. Мы не собираемся обсуждать украинскую военную операцию, сидя на диване", – ответил Кирби.

Он добавил, что оценить эффективность контрнаступления может только тот, кто ответственен за его планирование и проведение.

"Тем не менее они движутся. Это не остановка. Они не заморожены. Украинцы продвигаются", – сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что США намерены заботиться о том, чтобы у украинских войск были все инструменты, необходимые для продолжения продвижения.

Днем ранее издание NYT сообщило о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ удалось вклиниться в первую линию обороны ВС РФ на трех участках в Запорожской области. По словам представителя оккупационной администрации региона, российские войска использовали весь арсенал имеющегося у них вооружения, чтобы отбивать штурм ВСУ.