"Укрепляют связи": Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА и межконтинентальные ракеты (фото)

РФ испытывает нехватку вооружения и готова получать от Северной Кореи боеприпасы. Шойгу считает, что эта встреча будет способствовать укреплению связей между оборонными ведомствами двух государств.

27 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в КНДР встретился с главой государства Ким Чен Ыном. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

По словам журналистов, глава Минобороны РФ примет участие в военном параде, посвященном победе КДНР в войне 1950-1953 годов. Накануне Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку вооружений, которая приурочена к 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.

Российский министр выразил уверенность в том, что проведенные переговоры будут способствовать "укреплению взаимодействия между оборонными ведомствами" двух государств.

Делегация РФ осмотрела представленные образцы, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.

Ким Чен Ын показал Шойгу военную технику Фото: en.yna.co.k

Особое внимание привлекли два образца северокорейских беспилотников. Один из беспилотников напоминает американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper, а другой — разведывательный RQ-4 Global Hawk. На выставке представлены их фотографии в полете.

Фото: en.yna.co.k

КНДР имеет достаточно большие запасы техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Северная Корея владеет широкой линейкой ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются ВС РФ. Кроме ствольной артиллерии, есть и значительный потенциал 122-мм РСЗО, которые являются местными аналогами БМ-21 "Град".

РФ испытывает нехватку вооружения и готова гнать из Северной Кореи боеприпасы, чтобы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск на поле боя в Украине. Осенью прошлого года Северная Корея поддержала итоги нелегитимных "референдумов", которые Россия провела в восточных регионах Украины, и признала аннексию украинских областей.

Напомним, 26 июля Фокус писал об истинной причине отчаянной поездки Шойгу в Северную Корею. Нехватка артиллерийских снарядов российской армии на фронте стала уже критической. Именно об их поставках и поехал договариваться Шойгу в Пхеньян, утверждает военный аналитик Александр Коваленко, опровергая официальные объяснения визита.

А также северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал расширить военные учения и усилить готовность страны к войне.