У России заканчиваются снаряды. В чем истинная причина отчаянной поездки Шойгу в Северную Корею

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В Северную Корею прибыла делегация министерства обороны России

Официально — будут участвовать в праздновании Победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953.

Не официально — будут обсуждать вопрос списания старых артиллерийских снарядов.

Этот визит лишь подтверждает, что РОВ критически не хватает боеприпасов, а за счет своих ресурсов они эту проблему не могут решать своевременно и в полном объеме. Поэтому привлечение третьей стороны для них является архиважной задачей. И КНДР представляется вполне уместным кандидатом.

КНДР имеет достаточно широкую номенклатуру техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Это обусловлено тем, что большинство из этих экземпляров — это советско-китайская техника и соответствующая унифицированная спецификация.

Например, в КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте Чхонма-хо. В КНДР этих танков около 2 тыс. в различной модификации, в том числе со стволами 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915). То есть выстрелов 115-мм и 125-мм у них достаточно.

Также у КНДР достаточно большая линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются РОВ. Кроме ствольной артиллерии, есть и значительный потенциал 122-мм РСЗО, которые являются местными аналогами БМ-21 "Град".

Только по самым скромным оценкам, у северокорейской армии на вооружении имеется до 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. То есть есть потенциал как передачи соответствующих боеприпасов, в которых РОВ также испытывает необходимость.

Да, в КНДР достаточно большая номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии. Но проблематика их доставки заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и Россией является мост "Дружба", то есть — только одна логистическая артерия.

Кроме того, КНДР переживает техногенный коллапс. Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации, привел к тому, что, например, транспортная отрасль там сейчас не в лучшем состоянии и обеспечивать поток 24/7 курсирующих эшелонов из БК они не смогут.

Кроме того, КНДР даже не имеет необходимого количества эшелонов, чтобы обеспечивать в полной мере перевозку боеприпасов и техники в Россию. Не исключаю, что в этом процессе может принять участие РЖД, но решит ли это ряд других проблем?

Снаряды с Дальнего Востока не помогут в Украине Фото: Соцсети

Дело в том, что нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у РОВ возникал не когда боеприпасы начали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдет, а когда начало увеличиваться плечо подвоза БК. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме.

Сейчас основной поток БК идет уже даже не из Центрального военного округа, а преимущественно из Восточного ВО... Улан-Удэ, 6 тыс км до границы с Украиной, это вам не Уссурийск — 10 тыс км до границы Украины? Истощение же складов и логистика вдвойне негативно влияют.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь — более 10 тыс. км до Украины. То есть проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат. Хотя, возможно, само по себе общее количество БК станет решающим и превалирующим фактором?

Приведу исключительно ситуативный пример. Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя в последний раз в России из КНДР фиксировался эшелон в составе всего 3 вагонов. Но все же. Такой эшелон может перевезти в общей сложности 500 тонн БК чистого веса. Я не учитываю объем снарядов в ящиках.

Если учитывать объем в ящиках, то перевозимый груз будет намного меньше, но давайте чистый вес — по максимуму. Возьмем для примера снаряд калибра 152 мм, весом 43-46 кг. Но для простоты понимания и расчета округлим до 50 кг. Таким образом, один такой эшелон — это примерно 10 тыс. выстрелов. На сегодняшний день РОВ в сутки осуществляют в среднем 15-20 тыс. выстрелов. То есть эшелон будут гнать за более 10 тыс километров, чтобы его потенциал израсходовать за полдня?

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчете, говорит о том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, чтобы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

В свою очередь, эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать проблемы в России с растущим дефицитом БК. И важно то, какого качества будет этот БК, если он вообще будет.

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