Вскрыли "Ракушку": на Луганщине российский БТР-МДМ подорвался на мине (видео)

Плавучая машина противника с десантом на борту наехала на мину, которая разнесла "Ракушку" в клочья. Эксперты отмечают, что такая бронетехника — редкий гость на фронте.

В сети появились кадры уничтожения вражеского десантируемого плавающего бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", которые используют десантно-штурмовые войска РФ. Машина противника подорвалась на мине, установленной бойцами ВСУ. Видео снятое с помощью беспилотника опубликовано 27 июля на украинских каналах.

"Украинский оператор наблюдает, как российский плавучий бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" с десантом на борту красиво наехал на мину", — говорится в комментарии.

Украинские эксперты ресурса Defence Express отмечают, что кадры подрыва техники дает основания полагать, что для срыва очередной атаки россиян может быть использован "минный шлагбаум" — то есть оперативная установка мин на опасном направлении.

Такой формат поражения вражеской техники может быть весьма актуальным в тех местах, где противник намеревается проводить наступательные операции, в частности на Лиманском и Купянском направлениях.

Также обозреватели отметили, что российская "Ракушка" достаточно редкий гость на передовой. Со ссылкой на портал Oryx, они добавили, что за время полномасштабного вторжения российские силы потеряли 19 единиц БТР-МДМ, из которых минимум 7 были захвачены бойцами Сил обороны.

Напомним, информация о том, что россияне перебрасывают в Украину десантные машины БТР-МДМ появилась в январе текущего года. Наблюдатели из Conflict Intelligence Team заметили эшелон с бронетехникой, который перевозил 8 грузовиков КАМАЗ, 31 — БМД-4М и 8 единиц БТР-МДМ.

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы зафиксировали и уничтожили вражескую БТР. Было замечено, что техника стоит без экипажа, но бойцы все же решили подорвать машину противника.