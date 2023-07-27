Украина готовится к возможному теракту на ЗАЭС: в Минздраве рассказали, будет ли объявлена эвакуация

В большинстве областей провели ситуативные учения и протестировали систему оказания скорой медицинской помощи и процедуры, которая отвечает за радиационный мониторинг.

Украина готовится к возможной катастрофе на случай теракта России на Запорожской АЭС. Сейчас идет пополнение и обновление запасов калия йодида и ведется работа над национальным протоколом лечения острой лучевой болезни. Об этом в эфире телемарафона 27 июля рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Решение по эвакуации населения будет приниматься ситуативно, в зависимости от того прогноза, который будет сделан совместно с представителями энергобезопасности, с теми представителями, которые будут делать соответствующие расчеты по движению такого облака. И такие решения должны быть доведены в срочном порядке до того населения, которое подлежит или укрытию, или эвакуации. Относительно общих рекомендаций, которые есть, то мы в течение прошлого, текущего года и сейчас фокусируемся на замене определенных партий калия йодида. Потому что мы понимаем, что первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности", — сказал Кузин.

Он отметил, что в большинстве областей уже провели ситуативные учения, чтобы протестировать систему оказания скорой медицинской помощи, медицины катастроф и системы, которая отвечает за именно радиационный мониторинг. Кроме этого Украина получила от международных партнеров большое количество протоколов, которые позволяют применять современные методы лечения острой лучевой болезни.

"Украина имеет свой протокол, но это протокол от 2006 года, поэтому сейчас сформирована рабочая группа, которая финализирует и обновит национальный протокол лечения острой лучевой болезни", — сказал Кузин.

Напомним, что оккупанты полностью отключили Украину от мониторинга ситуации на Запорожской АЭС, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.

Напомним, 24 июля Россия перевела 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячее состояние". В "Энергоатоме" отметили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна происходить исключительно в состоянии "холодном состоянии".