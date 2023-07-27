На вооружении российской армии заметили мины производства Мьянмы, – аналитики (фото)

После военного переворота в Мьянме РФ расширила сотрудничество со страной. В частности в оборонной сфере.

Российские минометчики начали использовать 120-мм мины производства Мьянмы. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

120-мм осколочно-фугасный боеприпас Мьянмского производства появился в российской армии. Публично не объявлялось, что военная хунта в Мьянме будет поставлять вооружение ВС РФ.

Мина имеет характерный для мьянмских мин хвостовик

Маркировка на минах стерта, однако установить происхождение мины удалось благодаря характерной хвостовой форме, взрывателю и остаткам маркировки. Отмечается, что российские дипломаты постоянно пытались наладить тесные связи с хунтой в Мьянме. В США были обеспокоены этим сотрудничеством.

Государственный переворот, который произошел в Мьянме в феврале 2021 года, привел к изоляции страны в мире. Однако РФ наоборот расширила сотрудничество в оборонной сфере. Также с прошлой осени страны подписали дорожную карту ядерного сотрудничества, которая включает возможность реализации проекта небольшого ядерного модульного реактора в Мьянме.

По данным Государственного департамента США, многие проверенные отчеты свидетельствуют о том, что Россия предоставляет военным Мьянмы оружие. В частности, в 2022 году Мьянма получила два истребителя Су-30СМЕ — экспортной версии Су-30СМ,

Напомним, 5 июня СМИ писали, что РФ выкупает обратно запчасти для вооружения, которое продавали в Индию и Мьянму.

11 июля СМИ писали, что Китай увеличил закупки процессоров для ИИ, несмотря на удар США по чипам.